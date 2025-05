Nach Unfall am Olgaeck: Familie der Verstorbenen unter Schock – Freunde rufen zur Spende auf

1 Das Unfallauto: eine Mercedes-G-Klasse Foto: SDMG

Nach dem tragischen Unfall mit einer Toten und sieben Verletzten in Stuttgart rufen Freunde der Verstorbenen zu Spenden für die Familie auf. „Zwei junge Kinder haben ihre Mutter verloren. Ein Mann, der seine Frau gerade noch an der Hand hielt, ist plötzlich Witwer“, heißt es in einem Spendenaufruf, den ein enger Kreis Nahestehender der Familie gestartet hat.