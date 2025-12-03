Nach Trennungsgerüchten: US-Star Gwen Stefani allein auf dem Red Carpet

Die Trennungsgerüchte um Gwen Stefani und Blake Shelton reißen nicht ab. Bei einem Solo-Auftritt auf dem roten Teppich in New York setzte die Sängerin jetzt ein funkelndes Zeichen - und trug demonstrativ ihren Ehering samt Verlobungsring zur Schau.

Gwen Stefani (56) ließ bei ihrem jüngsten Red-Carpet-Auftritt die Diamanten sprechen. Am Dienstagabend erschien die Sängerin zur Premiere von "Oh. What. Fun" in New York City - allein, aber keineswegs ohne Statement. Denn an ihrer linken Hand funkelte eine wahre Schmuck-Armada, die nur eine Botschaft sendete: von Ehe-Aus keine Spur.

Besonders ins Auge stach dabei ihr massiver Verlobungsring samt birnenförmigem Diamant-Ehering von Ehemann Blake Shelton (49). Dazu gesellte sich ein atemberaubender Smaragdring mit Diamantkranz, den ihr der Country-Star laut "Us Weekly" zum Valentinstag 2024 geschenkt hatte. Weitere auffällige Ringe an beiden Händen vervollständigten das funkelnde Gesamtbild.

Schwarzer Tüll und goldene Armreifen

Passend zu ihrem Schmuck-Statement wählte die Grammy-Gewinnerin ein durchsichtiges schwarzes Korsett-Kleid mit wallendem grünen Tüll-Überwurf. Klobige goldene Armreifen und ein aufwendiger Kreuz-Anhänger rundeten den Look ab. Ihre platinblonden Haare trug Stefani zum Mittelscheitel frisiert, das Make-up war glamourös.

Die Spekulationen um eine mögliche Trennung des Paares hatten im März begonnen, als Stefani und Shelton überraschend das Trennungs-Duett "Hangin' On" veröffentlichten. Wie "Page Six" weiter berichtet, bekamen die Gerüchte neues Futter, als das Paar nicht gemeinsam bei den CMA Awards erschien - obwohl Shelton für seinen Song "Pour Me a Drink" mit Post Malone (30) in der Kategorie "Musikalisches Event des Jahres" nominiert war.

Social-Media-Stille nährte die Spekulationen

Hinzu kam: Seit Stefani ihrem Ehemann im Juni zum Geburtstag gratuliert hatte, war bis November Funkstille auf ihren Social-Media-Kanälen - zumindest was gemeinsame Pärchenfotos betraf.

Shelton gratulierte seiner Ehefrau im Oktober ebenfalls öffentlich via Instagram zum Geburtstag.

Im November hatte Stefani den Gerüchten dann mit einem zärtlichen Foto in ihrer Instagram-Story entgegengewirkt. Darauf war zu sehen, wie Shelton sie liebevoll auf die Wange küsst. Auch Sheltons Sprecher bezog gegenüber "Page Six" deutlich Stellung: "Das ist eine komplett erfundene Geschichte, die nur für Schlagzeilen und Klicks kreiert wurde."

Gott als "dritte Partei" in der Ehe

Das Paar hatte 2021 in Oklahoma geheiratet. In einem Interview mit Drew Barrymore (50) verriet Stefani im April, dass sie in ihrer Ehe nicht allein sei - und deutete dabei nach oben gen Himmel. Sie verlasse sich auf "eine dritte Partei" in ihrer Beziehung zu Shelton.