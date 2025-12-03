Nach Trennungsgerüchten: US-Star Gwen Stefani allein auf dem Red Carpet

Die Trennungsgerüchte um Gwen Stefani und Blake Shelton reißen nicht ab. Bei einem Solo-Auftritt auf dem roten Teppich in New York setzte die Sängerin jetzt ein funkelndes Zeichen - und trug demonstrativ ihren Ehering samt Verlobungsring zur Schau.
Gwen Stefani (56) ließ bei ihrem jüngsten Red-Carpet-Auftritt die Diamanten sprechen. Am Dienstagabend erschien die Sängerin zur Premiere von "Oh. What. Fun" in New York City - allein, aber keineswegs ohne Statement. Denn an ihrer linken Hand funkelte eine wahre Schmuck-Armada, die nur eine Botschaft sendete: von Ehe-Aus keine Spur.