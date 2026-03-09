Nach Trennungsgerüchten: Pink und Carey Hart machen Familienausflug

Pink und ihr Ehemann Carey Hart haben sich nach den Trennungsgerüchten mit Tochter Willow und Sohn Jameson bei einem Broadway-Besuch als glückliche Familie gezeigt.
Die Gerüchte um eine erneute Trennung wollen Pink (46) und Carey Hart (50) offenbar bewusst hinter sich lassen. Die beiden nutzten ihre Zeit, um einen Familienausflug mit ihren Kindern zu verbringen. Am Wochenende besuchten die Sängerin und der Motorrad-Rennfahrer gemeinsam mit Tochter Willow (14) und Sohn Jameson (9) das Broadway-Musical "& Juliet" im Stephen Sondheim Theatre in New York City.