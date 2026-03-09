Nach Trennungsgerüchten: Pink und Carey Hart machen Familienausflug

Die Gerüchte um eine erneute Trennung wollen Pink (46) und Carey Hart (50) offenbar bewusst hinter sich lassen. Die beiden nutzten ihre Zeit, um einen Familienausflug mit ihren Kindern zu verbringen. Am Wochenende besuchten die Sängerin und der Motorrad-Rennfahrer gemeinsam mit Tochter Willow (14) und Sohn Jameson (9) das Broadway-Musical "& Juliet" im Stephen Sondheim Theatre in New York City.

Das Besondere daran: Das Stück, das Shakespeares "Romeo und Julia" mit einem modernen Soundtrack neu erzählt, enthält mit "F---ing Perfect" auch einen der bekanntesten Songs von Pink selbst. Nach der Vorstellung verbrachte die vierköpfige Familie Zeit hinter der Bühne. Der offizielle Instagram-Account des Musicals teilte ein Video, auf dem Pink sich von den Darstellerinnen und Darstellern einige Choreografie-Bewegungen zeigen ließ. "Haben heute Abend einen perfekten Special Guest begrüßt", schrieb "& Juliet" dazu. Es folgte eine Fotoreihe, die Pink mit den Darstellern, ihrem Ehemann und den Kindern zeigt.

"Fake News" über Ehe-Aus

Der Familienausflug folgt auf Berichte, die im vergangenen Monat die Runde machten: Laut einem "People"-Bericht sollen Pink und Hart nach 20 Ehejahren erneut getrennt leben. Pink wies die Berichte zurück. "Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich nicht", spottete die Sängerin in einem Video, das sie auf Instagram veröffentlichte. "Danke, dass ihr mich darüber informiert habt. Möchtet ihr das auch unseren Kindern sagen? Meine 14-Jährige und mein 9-Jähriger wissen ebenfalls nichts davon."

Am Ende erklärte sie ihren Fans, dass es sich bei den Trennungsgerüchten um "Fake News" handele. Zu dem Video schrieb die Sängerin außerdem: "Wie ich immer sage: Wenn du es nicht von mir hörst, glaub nicht dem Hype." Dass das Paar nun gemeinsam und sichtlich entspannt in der ersten Reihe eines Musicals saß, dürfte als deutlichstes Statement gewertet werden.

Die Musikerin und der Motocross-Star hatten sich 2001 bei den X Games in Philadelphia kennengelernt. 2005 folgte die Verlobung. Im Januar 2006 heiratete das Paar in Costa Rica. Tochter Willow Sage kam 2011 zur Welt, Sohn Jameson Moon 2016. Zwischenzeitlich war das Paar getrennte Wege gegangen. 2008 kam es zur Krise, 2009 feierten die beiden Versöhnung.