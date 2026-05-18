Nach Trennung von Alexander Müller: Alessandra Meyer-Wölden spricht über ihr Liebes-Aus

Alessandra Meyer-Wölden hat sich erneut von Alexander Müller getrennt. In einem neuen Interview erklärt die 43-Jährige erstmals, warum die Beziehung endgültig gescheitert ist.
Alessandra Meyer-Wölden (43) hat sich erneut von Alexander Müller (41) getrennt. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung spricht die Unternehmerin und Mutter von fünf Kindern nun erstmals offen über die Gründe für das endgültige Ende der Beziehung. Die Wochen danach beschreibt sie als emotionalen Ausnahmezustand. "In mir sah es aus wie nach einem Erdbeben. Ich glaube, viele Menschen verwechseln Stärke mit 'nicht fühlen'. Aber wahre Stärke bedeutet für mich heute, alles zu fühlen und trotzdem weiterzugehen", sagt sie.