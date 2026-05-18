Nach Trennung von Alexander Müller: Alessandra Meyer-Wölden spricht über ihr Liebes-Aus

Alessandra Meyer-Wölden (43) hat sich erneut von Alexander Müller (41) getrennt. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung spricht die Unternehmerin und Mutter von fünf Kindern nun erstmals offen über die Gründe für das endgültige Ende der Beziehung. Die Wochen danach beschreibt sie als emotionalen Ausnahmezustand. "In mir sah es aus wie nach einem Erdbeben. Ich glaube, viele Menschen verwechseln Stärke mit 'nicht fühlen'. Aber wahre Stärke bedeutet für mich heute, alles zu fühlen und trotzdem weiterzugehen", sagt sie.

Sie habe Trauer, Enttäuschung, Wut und Angst erlebt - aber auch Erleichterung und Klarheit. Als Grund für das Beziehungsende nennt Meyer-Wölden unterschiedliche Vorstellungen vom Zusammenleben. "Weil es für mich gewisse Dinge gibt, die nicht verhandelbar sind: Respekt. Loyalität. Ehrlichkeit. Klarheit. Und irgendwann muss man ehrlich genug sein, zu erkennen, wenn zwei Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Beziehung gelebt werden sollte, und dass das unglaublich viel Energie zieht." Das bedeute nicht, dass einer schlecht sei: "Sondern einfach, dass es langfristig nicht mehr passt. Und manchmal ist Loslassen dann ehrlicher als Festhalten."

Alessandra Meyer-Wölden: Das ist ihr Anspruch an einen neuen Mann

Dass es die zweite Trennung von Müller war, habe ihr dabei eine besondere Klarheit gegeben. "Ich habe diesen Schmerz schon einmal erlebt und es wird alles gut." Ihr Bild von Liebe hat sich verändert. "Liebe allein reicht nicht. Bewusstsein, emotionale Reife, Kommunikation, Klarheit, Vertrauen und Verantwortung sind genauso wichtig", so Meyer-Wölden. Ihr Glück suche sie heute nicht mehr in einem Partner: "Innere Ruhe finde ich nicht im Außen, nicht in einer Beziehung, nicht in Aufmerksamkeit, nicht in Erfolg. Sondern in mir."

Auf die Frage, ob sie wieder date, sagt sie: Ja - jedoch mit klaren Ansprüchen. "Aber ein reflektierter Mann, der Verantwortung übernehmen kann und emotional stabil bleibt, wenn es unbequem wird, das beeindruckt mich wirklich." Und: "Ich brauche keinen Mann, um vollständig zu sein. Genau deshalb darf einer kommen."