Timo Baumgartl fühlt sich beim St. Louis City SC „unfassbar wohl“, verfolgt aber auch das Geschehen bei seinem Ex-Club mit großem Interesse: „Der VfB ist mein Herzensverein.“
Seit der B-Jugend ist es die Hauptaufgabe von Timo Baumgartl (30), Tore zu verhindern. Umso mehr jubelte der Ex-Profi des VfB Stuttgart über eine ganz besondere Premiere: Im 29. Spiel für den St. Louis City SC hat der Innenverteidiger seinen ersten Treffer in der Major League Soccer (MLS) erzielt – endlich. „Es wurde Zeit, ein blindes Huhn findet eben auch mal ein Korn“, sagte Baumgartl nach seinem Tor (61.) zum 1:1-Endstand, „ich stand einfach zufällig am richtigen Fleck.“ Ansonsten hört sich das, was der gebürtige Böblinger derzeit erlebt, nach einem ziemlich guten Plan an.