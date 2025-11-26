Nach Tod von Joan Templeman : Sam Branson nimmt Abschied von seiner Mutter

Nur wenige Stunden nach seinem Vater Richard Branson meldet sich auch Sam Branson zum Tod seiner Mutter Joan Templeman zu Wort. In einem emotionalen Instagram-Post nennt der 40-Jährige sie "die freundlichste und liebevollste Frau" und teilt private Familienfotos aus mehreren Jahrzehnten.

Familie Branson trauert um Joan Templeman (1945-2025). Nachdem Virgin-Gründer Richard Branson (75) am Dienstag den Tod seiner Ehefrau bekannt gegeben hatte, meldet sich wenige Stunden später auch ihr gemeinsamer Sohn Sam (40) zu Wort. In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedet er sich von seiner Mutter, die im Alter von 80 Jahren gestorben ist.

"Mama, du hast sofort jedem in deiner Nähe das Gefühl gegeben, dass alles gut ist auf der Welt", schrieb Sam zu einer Reihe von Familienfotos. "Du warst die freundlichste, liebevollste, warmherzigste und unendlich großzügige Frau, die je auf dieser Erde gewandelt ist."

"Ich liebe dich bis zum Mond und zurück"

Der 40-Jährige fand bewegende Worte für seine verstorbene Mutter. "Danke für alles, was du für mich warst, für unsere Familie und für alle, die von deiner anmutigen, liebevollen Präsenz gesegnet waren", fuhr er fort. "Ich bin so zutiefst dankbar, das Privileg gehabt zu haben, dein Sohn zu sein und dich 'Mum' nennen zu dürfen." Mit den Worten "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Für immer und ewig", beendete er seinen Post.

Als Erinnerung teilte Sam eine Bildergalerie, die Jahrzehnte der Mutter-Sohn-Beziehung umfasst. Auf dem ersten Foto ist er mit seiner Mutter nach der Geburt eines seiner Kinder zu sehen, wie sie ihm einen dicken Kuss auf die Wange gibt. Sam ist mit der Schauspielerin Isabella Calthorpe (45) verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter mit ihr. Weitere Bilder zeigen neuere Selfies der beiden sowie Aufnahmen aus Sams Kindheit - darunter ein Schnappschuss, auf dem der kleine Sam auf dem Schoß seines Vaters sitzt, während seine Schwester Holly (44) neben ihrer Mutter posiert.

Sam ist das zweite von drei Kindern, die Richard und Joan bekamen. Das erste war Clare Sarah Branson im Jahr 1979. Die Tochter kam drei Monate zu früh zur Welt und starb nur vier Tage nach ihrer Geburt in Schottland - eine Tragödie, über die das Paar öffentlich nur selten gesprochen hat.