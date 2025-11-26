Nach Tod von Joan Templeman : Sam Branson nimmt Abschied von seiner Mutter

Nur wenige Stunden nach seinem Vater Richard Branson meldet sich auch Sam Branson zum Tod seiner Mutter Joan Templeman zu Wort. In einem emotionalen Instagram-Post nennt der 40-Jährige sie "die freundlichste und liebevollste Frau" und teilt private Familienfotos aus mehreren Jahrzehnten.
Familie Branson trauert um Joan Templeman (1945-2025). Nachdem Virgin-Gründer Richard Branson (75) am Dienstag den Tod seiner Ehefrau bekannt gegeben hatte, meldet sich wenige Stunden später auch ihr gemeinsamer Sohn Sam (40) zu Wort. In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedet er sich von seiner Mutter, die im Alter von 80 Jahren gestorben ist.