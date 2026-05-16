Nach Tod von Günther Maria Halmer: ARD und ZDF ändern ihr Programm

Der Tod von Schauspieler Günther Maria Halmer bewegt die deutsche Fernsehlandschaft. ARD und ZDF reagieren mit kurzfristigen Programmänderungen und zeigen am Samstag Filme mit dem beliebten Charakterdarsteller. Auch beim BR stehen Sondersendungen an.
Der Schauspieler Günther Maria Halmer (1943-2026) ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das Münchner Residenztheater bestätigte seinen Tod in einem Statement in den sozialen Medien. Halmer sei nach "kurzer schwerer Krankheit" verstorben. Nach Informationen der "Bunte" starb der Schauspieler bereits in der Nacht auf den 10. Mai. ARD, BR und ZDF reagieren mit kurzfristigen Programmänderungen.