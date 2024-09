1 Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang zur Tat am Montag gibt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Am frühen Morgen explodiert es an einem Bekleidungsgeschäft. Besteht ein Zusammenhang zur Tat am Montag?











Am frühen Mittwochmorgen hat es in der Kölner Innenstadt erneut eine Explosion gegeben. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 5 Uhr zu einer Detonation an einem Bekleidungsgeschäft in der Ehrenstraße.