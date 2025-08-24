Die Insolvenz von Täles-Bräu überraschte im vergangenen Jahr viele Weissacher. Immerhin: Das „Biergärtle“ ist wieder offen – dank der Gastronomen Cengiz und Vivien Odabasi.
Mehr als ein Jahr lang war es still auf dem Biergarten-Gelände neben dem Rombold-Areal in Unterweissach. Die Pleite von Tälesbräu, einer lokalen Brauerei mit Biergarten, hatte im Herbst 2024 viele im Ort überrascht. Doch nun kehrt zumindest beim Biergarten wieder Leben ein: Seit dem Frühsommer betreiben Cengiz und Vivien Odabasi die Freiluft-Gastro.