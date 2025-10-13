Nach Stalker-Vorfall: Prinz Harry kämpft weiter um Polizeischutz

Prinz Harry hat sich mit einem Brief an die neue britische Innenministerin gewandt und fordert eine Neubewertung der Bedrohungslage. Der Vorstoß erfolgte, bevor bekannt wurde, dass eine Stalkerin ihm bei seinem jüngsten London-Besuch gefährlich nahekam.
Der Streit um Prinz Harrys Personenschutz geht in die nächste Runde. Der 41-jährige Herzog von Sussex hat sich mit einem offiziellen Schreiben an Shabana Mahmood gewandt, die neue Innenministerin in Großbritannien. In dem Brief fordert er eine gründliche Neubewertung der Sicherheitsrisiken für sich und seine Familie, wie das Magazin "People" berichtet.