Die Suche der Leonberger Waldhexen war erfolgreich: Sie feiern am Pferdemarkt-Montag in einer Location, in der schon kurz zuvor zwei Partys über die Bühne gehen.
Jedem Ende wohnt auch ein neuer Anfang inne. Von dieser abgeschmackten Phrase können die Leonberger Waldhexen mittlerweile ein Liedchen singen. Denn im Jahr 2024 endete für die Hästrägerinnen und -träger die Ära der Pferdemarkt-Partys im leer stehenden Gasthaus Sonne. Nach fieberhafter Suche wich man 2025 für Leonbergs größte Feierei in die damals gerade pächterlose Alte Amtei aus – relativ kurzfristig war das der Fall.