Die Suche der Leonberger Waldhexen war erfolgreich: Sie feiern am Pferdemarkt-Montag in einer Location, in der schon kurz zuvor zwei Partys über die Bühne gehen.

Jedem Ende wohnt auch ein neuer Anfang inne. Von dieser abgeschmackten Phrase können die Leonberger Waldhexen mittlerweile ein Liedchen singen. Denn im Jahr 2024 endete für die Hästrägerinnen und -träger die Ära der Pferdemarkt-Partys im leer stehenden Gasthaus Sonne. Nach fieberhafter Suche wich man 2025 für Leonbergs größte Feierei in die damals gerade pächterlose Alte Amtei aus – relativ kurzfristig war das der Fall.

Am Ende war es für die Waldhexen ganz leicht: Einfach fragen! Und dieses Jahr? 2026 fliegt am Pferdemarkt-Montag, 9. Februar, in der Steinturnhalle die Waldhexen-Kuh. Und das klarzumachen, sei eigentlich ganz leicht gewesen, wie Hexenmeister Andreas Beißwenger berichtet: „Wir haben einfach bei der Stadt angefragt, ob wir das machen können.“ Und Ende 2025 sei die Belegung schließlich fixiert worden. Anfang dieser Woche machte die Zunft die „Waldhexennacht“ schließlich in den sozialen Medien publik.

Es soll ein Warm-up zum Pferdemarkt-Dienstag werden, an dem traditionell die ganze Stadt – und geschätzt noch mal so viele Besucher von außerhalb – auf den Beinen ist. „Aber viele sind eben auch schon am Montag in Feierlaune“, ist Beißwenger überzeugt. Damit dürfte der Hexenmeister nicht unrecht haben. Die legendären Feten in der Sonne waren montags stets gut besucht – und wie man munkelt, trat so mancher Gast daher auch den Dienstag einigermaßen zerknautscht an.

Das könnte nun durchaus wieder passieren. Auch wenn – oder vielleicht gerade weil – die Steinturnhalle mit ihrer Kapazität für rund 300 Personen in Sachen Party-Möglichkeit in einer anderen Liga spielt als Sonne oder Alte Amtei. „Uns haben schon viele Narrenzünfte aus der Umgebung angesprochen, die fest vorhaben, am Montag vorbeizukommen“, erzählt Beißwenger.

Jahrelang in der Sonne (links), dann in der Alten Amtei: Die Waldhexen sind beim Pferdemarkt viel in Leonberg herumgekommen. Foto: Simon Granville

Schon zu seligen Sonnen-Zeiten schauten viele befreundete Narren bei den Feten im Gasthaus am nordöstlichen Altstadt-Eck vorbei. Dass die Location für derlei Partys nicht mehr zur Verfügung stehen würde, kristallisierte sich im Herbst 2024 heraus. Die Eigentümerfamilie, die auch das benachbarte Hotel Sonne betreibt, wollte das von außen ziemlich abgerockte Gebäude nicht mehr zur Verfügung stellen.

Schon im Frühjahr 2024 war dem Interieur eine Art Facelift verpasst worden, die Sonne öffnete erstmals zur „Langen Kunstnacht“ mit Fotos des Argentiniers Daniel Riboira Zecca, Ölgemälden und Zeichnungen von Walter Blümel sowie Holzreliefs und -skulpturen von Walter Hörnstein. Zu diesem Anlass wurden die Holzvertäfelungen frisch weiß gestrichen und ein neuer Teppichboden verlegt.

Von der Sonne in die Alte Amtei – und nun in die Steinturnhalle

Für die Waldhexen musste für den Pferdemarkt 2025 also eine Alternative her. Eine Suche, die sie schließlich in die Alte Amtei führte. Die denkmalgeschützte Kultkneipe in der Oberamteistraße war zu diesem Zeitpunkt ohne Pächter. Und nach einem Artikel in unserer Zeitung über das Ringen der Hexen um eine neue Location meldeten sich die Besitzer des Lokals, die über den Pferdemarkt ohnehin öffnen wollten. Der Miteigentümer Stefan Weiss sagte damals: „Zur Not hätten wir es selber gemacht, was aber tatsächlich schwierig geworden wäre.“ So durfte er sich über eine klassische Win-win-Situation freuen.

Jetzt wird also die Steinturnhalle der Feierort. Dort soll vieles in bewährter Manier über die – tatsächlich vorhandene – Bühne gehen. Der DJ-Posten wird aus Waldhexen-Reihen besetzt, es gibt diverse alkoholische und alkoholfreie Getränke. „Es wird in etwa so wie bei den Handballern“, sagt Beißwenger. Die Abteilung des SV Leonberg/Eltingen feiert bereits vorher, am Pferdemarkt-Freitag und -Samstag in der Halle.

Freier Eintritt zur Waldhexennacht am Pferdemarkt-Montag

Allerdings verlangen die Sportler Eintritt. Der Zutritt zur Waldhexennacht ist indes frei. „Diese Tradition wollen wir fortführen“, sagt Beißwenger, der betont: „Wir sind wirklich froh, dass das jetzt so geklappt hat.“ Wichtig ist ihm allerdings der Hinweis, dass die Veranstaltung nur für Personen ab 18 Jahren ist.

Pferdemarkt und die Fasnet

Montag

Die Party am Pferdemarkt-Montag, 9. Februar, beginnt in der Steinturnhalle um 20 Uhr. Zu Sonnen-Zeiten wurde noch eine Stunde früher begonnen.

Dienstag

Am Haupttag des Leonberger Pferdemarkts kümmern sich die Waldhexen um ihren Glühwein-, Bier und Schnapswagen auf dem Krämermarkt, außerdem empfangen sie traditionell die Weil der Städter Zigeuner-Fasnetsgruppe. Beim Umzug laufen die Hexen natürlich auch noch mit.

Fasnet

Der Kinderfasching der Waldhexen entfällt in diesem Jahr. Am Schmotzigen Donnerstag besuchen Mitglieder der Zunft jedoch einige Leonberger Kindergärten. „Und am Abend gehen einige von uns in die Alte Amtei“, kündigt Hexenmeister Andreas Beißwenger an. Alte Verbundenheit zählt also noch etwas.