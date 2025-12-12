Nach Sieg gegen Maccabi Tel Aviv: VfB-Profi Mittelstädt verrät süßen Jubel-Wunsch seiner Frau

In seinem Jubiläumsspiel empfiehlt sich Maximilian Mittelstädt für den WM-Kader. Dass er sich beim VfB-Sieg gegen Tel Aviv in die Torschützenliste einträgt, freut auch seine Frau.
Mit einem L aus Daumen und Zeigefinger vor den Lippen: So jubelte Stuttgarts WM-Kandidat Maximilian Mittelstädt über sein Tor beim VfB-Sieg in der Europa League und erfüllte damit auch einen Wunsch seiner Frau Lea. Sie habe ihn eines Abends am Esstisch darauf hingewiesen, dass andere Spieler nach einem Tor „immer so süße Gesten für ihre Frauen“ machen, verriet Mittelstädt nach dem 4:1 gegen Maccabi Tel Aviv schmunzelnd.