Nach schwerer gesundheitlicher Krise: Darum kehrte Antonio Banderas Hollywood den Rücken

Ein Herzinfarkt veränderte alles: Antonio Banderas gab sein luxuriöses Jetset-Leben zwischen Hollywood und England auf. Er verkaufte seinen Privatjet, zog zurück nach Málaga und kaufte ein Theater. In einem aktuellen Interview sagt er: "Ich war noch nie so glücklich!".
Antonio Banderas (65) gab seinen luxuriösen Hollywood-Lebensstil auf und bereut es fast zehn Jahre später kein bisschen, wie er in einem neuen Interview erzählte. 2017 kehrte der gebürtige Spanier in seine Heimatstadt Málaga im südspanischen Andalusien zurück.