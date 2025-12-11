Die Krebsdiagnose von Prinzessin Kate im Jahr 2024 hat die britische Thronfolgerfamilie erschüttert. Doch die vergangenen Monate haben Hoffnung gemacht, dass die schwere Zeit für Kate, Ehemann Prinz William und ihre drei Kinder nun überstanden ist.

2024 konnte sie nur vereinzelte Auftritte absolvieren, 2025 zeigte sich Prinzessin Kate (43) wieder häufiger, wie die Menschen sie kennen und lieben: perfekt gestylt von Kopf bis Fuß, die langen Haare in Wellen gelegt und mit einem strahlenden Lachen im Gesicht. Der Frau von Thronfolger Prinz William (43) geht es nach der Krebsdiagnose offensichtlich wieder besser. Und sie hatte auch schon wieder genug Energie für eine große private Veränderung.

Mehr Privatsphäre im neuen Zuhause Denn Anfang November hat die Familie ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit den drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) zogen Kate und William in die Forest Lodge - ein prächtiges georgianisches Anwesen im Windsor Great Park, das doppelt so groß ist wie ihr vorheriges Adelaide Cottage.

Das stattliche Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert bietet nicht nur wesentlich mehr Platz, sondern auch mehr Privatsphäre für die Kinder. Und mit dem Umzug kann die Familie vielleicht auch die schwierigen Erinnerungen der vergangenen Jahre hinter sich lassen. Kurz nach dem Einzug ins Adelaide Cottage im Sommer 2022 verstarb Williams Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), womit die Rollen in der Royal Family neu verteilt wurden. William rückte zum Thronfolger auf, wurde Prinz von Wales. Zusammen mit Kate zählt er nun mit seinem Vater König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) zu den vier wichtigsten Mitgliedern des Königshauses.

Die Trauer um die geliebte Queen, die verantwortungsvolleren Aufgaben - und dann auch noch gesundheitliche Probleme. Mitte Januar 2024 musste sich Kate einer Operation am Unterleib unterziehen. Zwei Monate später enthüllte die Prinzessin in einem emotionalen Video, dass sie nach dem Eingriff die Diagnose Krebs erhalten und eine Behandlung begonnen hat. Deshalb reduzierte sie ihr Arbeitspensum deutlich. Auch König Charles hatte zuvor eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. William erklärte, dass 2024 "das härteste Jahr" seines Lebens war.

Am Rande seiner Brasilienreise im November 2025 sagte er, dass das Paar bei seinen Kindern auch während der Krankheit auf eine offene Kommunikation setzte: "Jede Familie durchlebt schwierige Zeiten und steht gemeinsam vor Herausforderungen." Es sei entscheidend, wie man mit Situationen umgehe. "Wir haben beschlossen, unseren Kindern alles zu erzählen, sowohl die guten als auch die schlechten Nachrichten. Wir erklären ihnen, warum bestimmte Dinge passieren und warum sie vielleicht verärgert sind."

Und zuletzt gab es vor allem gute Nachrichten: Im September 2024 verkündete Kate, dass sie die "präventive Chemotherapie" erfolgreich abgeschlossen hat. Im Januar 2025 folgte die erlösende Nachricht: Sie befindet sich in Remission.

Kate setzt bei ihren Terminen Prioritäten

Seitdem nimmt die Prinzessin allmählich wieder mehr öffentliche Termine wahr. Dennoch scheint Kate sich nicht übernehmen zu wollen und ihre Termine bewusst auszuwählen. Ihre Rede beim Future Workforce Summit im November etwa war ein Statement für ihr Herzensthema, die frühkindliche Entwicklung.

Zum ersten Mal besuchte sie 2025 am Remembrance Day die Gedenkstätte in Staffordshire und sorgte dort für einen emotionalen Moment, als sie einen Kranz mit einer handgeschriebenen Botschaft niederlegte. Auch bei den Staatsbesuchen von US-Präsident Donald Trump (79), dem französischen Präsident Emmanuel Macron (47) sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) unterstützte sie die Königsfamilie mit ihren glanzvollen Auftritten.

Wichtig ist ihr auch ihr Weihnachtskonzert "Together At Christmas", das am 5. Dezember bereits zum fünften Mal in der Westminster Abbey stattfand. Dazu erschien sie in einem eleganten dunkelgrünen Mantel. Und es war auch ein guter Anlass, sich als harmonische Familie zu präsentieren, William und die Kinder begleiteten sie. Süßes Zeichen: Der Älteste, George, trug eine auf seine Mutter abgestimmte Krawatte.

Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs besuchte Kate auch wieder die Wimbledon-Finalspiele und überreichte die Trophäen - eine traditionelle Aufgabe der sportlichen Prinzessin. Bei "Trooping the Colour" strahlte sie in Türkis. Für das Pferderennen Royal Ascot sagte sie hingegen in letzter Minute ab.

Wirbel um ihren blonden Look

Die Prinzessin steht seit der Erkrankung noch stärker unter öffentlicher Beobachtung. Das zeigte sich Anfang September, als sie nach der Sommerpause bei einem Museumsbesuch in London mit blonden Haaren posierte. Der neue Look sorgte für viel Wirbel und sogar Spekulationen, es handele sich um eine Perücke. Schon wenige Tage später waren Kates Haare bei einem anderen Event wieder deutlich dunkler. Im November soll Kate dann am Rande der Royal Variety Performance in London im Gespräch mit Schauspielerin Su Pollard die Veränderung ihres Haars laut "Daily Mail" erklärt haben: "Früher war es braun, aber in der Sonne ist es hell geworden." Die Haar-Diskussion ist damit wohl beendet.

Kate und William dürften nun in ihrem neuen Heim vor allem nach vorne blicken. 2026 steht auch ein schöner privater Anlass an: Am 29. April können sie ihren 15. Hochzeitstag feiern.