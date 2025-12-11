Die Krebsdiagnose von Prinzessin Kate im Jahr 2024 hat die britische Thronfolgerfamilie erschüttert. Doch die vergangenen Monate haben Hoffnung gemacht, dass die schwere Zeit für Kate, Ehemann Prinz William und ihre drei Kinder nun überstanden ist.
2024 konnte sie nur vereinzelte Auftritte absolvieren, 2025 zeigte sich Prinzessin Kate (43) wieder häufiger, wie die Menschen sie kennen und lieben: perfekt gestylt von Kopf bis Fuß, die langen Haare in Wellen gelegt und mit einem strahlenden Lachen im Gesicht. Der Frau von Thronfolger Prinz William (43) geht es nach der Krebsdiagnose offensichtlich wieder besser. Und sie hatte auch schon wieder genug Energie für eine große private Veränderung.