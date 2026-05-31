Nach Rückzug von Ludwigsburg: Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe sind erstmals Meister

Serienmeister Ludwigsburg hatte sich vor der Saison zurückgezogen. Diese Lücke nutzen die Handballerinnen aus Ostwestfalen-Lippe zum ersten Titel

Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe sind zum ersten Mal deutscher Meister. Im dritten und entscheidenden Spiel der Finalserie besiegte der Club aus Ostwestfalen-Lippe in eigener Halle den Pokalsieger Borussia Dortmund mit 30:26 (13:12). Das erste Spiel hatte Dortmund in eigener Halle 28:27 gewonnen. Das zweite Spiel entschieden Blomberg zu Hause auch 28:27 für sich, ehe das Team von Trainer Steffen Birkner den Triumph im dritten Duell perfekt machte.

Die Hauptrunde hatte Blomberg-Lippe als Erster mit einem Punkt Vorsprung vor Dortmund beendet. Im Halbfinale setzte sich der Club mit 2:1 Siegen gegen den Vierten Thüringer HC durch. Der BVB gewann sein Halbfinale 2:0 gegen den Dritten HSG Bensheim/Auerbach.

Zwei individuelle Auszeichnungen für den Meister

Wenige Tage vor dem entscheidenden Finalspiel wurden zwei Blombergerinnen von der Bundesliga ausgezeichnet: Nieke Kühne (21) als „Spielerin der Saison“ und Farrelle Njinkeu (19) als „Rookie der Saison“ (beste junge Spielerin).

Den Meistertitel hatte zuvor viermal nacheinander die SG BBM Bietigheim gewonnen, 2025 unter dem neuen Namen HB Ludwigsburg. Wegen finanzieller Probleme zog sich der Club vor der Saison aber zurück. Diese Lücke nutzte Blomberg-Lippe zum umjubelten ersten Triumph der Vereinshistorie. Dortmund verpasste seinen zweiten Meistertitel nach 2021.