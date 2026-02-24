Zwei illegale Glücksspielstätten in Bad Cannstatt – die Spitze eines Eisbergs? Das Innenministerium nennt sinkende Fallzahlen. Doch die können auch täuschen.
Bei den einen waren 100.000 Euro im Spiel. Bei den anderen 30.000. Der Ermittlungserfolg der Stuttgarter Kriminalpolizei vor einigen Tagen gegen zwei illegale Spielstätten in Bad Cannstatt bestätigt die Spielhallenbranche – und sie sieht gleichzeitig die Landesregierung auf dem falschen Weg. Die will mit einer neuen zentralisierten Kontrollgruppe den Bereich der Sportwetten und Spielhallen unter die Lupe nehmen – allerdings die legalen Angebote. „Dabei sind gerade die ein Bollwerk gegen den ausufernden Schwarzmarkt“, sagt Georg Stecker, Vorstandssprecher des Dachverbands Deutsche Automatenwirtschaft.