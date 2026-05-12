Nach Paparazzi-Fotos aus New York: Annabelle Wallis und Sebastian Stan werden Eltern

Der Marvel-Star Sebastian Stan wird zum ersten Mal Vater. In einem Interview bestätigte der 43-Jährige die Schwangerschaft seiner Freundin, Schauspielerin Annabelle Wallis, nun erstmals öffentlich.
Sebastian Stan (43) wird zum ersten Mal Vater. Im Interview mit "Deadline" anlässlich seines neuen Films "Fjord" bestätigte der Marvel-Star die Schwangerschaft seiner Freundin, der Schauspielerin Annabelle Wallis (41), nun erstmals öffentlich. "Ich will ein guter Vater sein", sagte Stan dem Branchenblatt. Zuvor hatten Paparazzi-Fotos aus New York im April die Schwangerschaft nahegelegt: Wallis war bei einem gemeinsamen Spaziergang mit sichtbarem Babybauch fotografiert worden. Offizielle Stellungnahmen der Vertreter beider Schauspieler blieben damals aus.