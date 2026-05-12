Nach Paparazzi-Fotos aus New York: Annabelle Wallis und Sebastian Stan werden Eltern

Sebastian Stan (43) wird zum ersten Mal Vater. Im Interview mit "Deadline" anlässlich seines neuen Films "Fjord" bestätigte der Marvel-Star die Schwangerschaft seiner Freundin, der Schauspielerin Annabelle Wallis (41), nun erstmals öffentlich. "Ich will ein guter Vater sein", sagte Stan dem Branchenblatt. Zuvor hatten Paparazzi-Fotos aus New York im April die Schwangerschaft nahegelegt: Wallis war bei einem gemeinsamen Spaziergang mit sichtbarem Babybauch fotografiert worden. Offizielle Stellungnahmen der Vertreter beider Schauspieler blieben damals aus.

Im selben Interview äußerte sich Stan auch zur Verantwortung, die er mit der neuen Rolle auf sich zukommen sieht: "Ich spüre die Verantwortung, ein guter Vater zu sein. Und nicht nur das - auch ein guter Mensch. Ich bin 43 und habe das Gefühl, in vielerlei Hinsicht gerade erst damit anzufangen zu lernen. Das erscheint mir verrückt." Der Film "Fjord", der im August in die Kinos kommt, habe ihn zu dieser Reflexion veranlasst: Das Werk dreht sich um einen Mann, der seine eigene Rolle als Vater und als Mensch hinterfragen muss.

Annabelle Wallis und Sebastian Stan seit 2022 liiert

Stan und Wallis wurden erstmals im Mai 2022 miteinander in Verbindung gebracht, als sie gemeinsam auf der Geburtstagsfeier von Kollege Robert Pattinson (39) gesehen wurden. Öffentlich zeigten sie sich häufiger ab 2024: Im Februar begleitete Wallis Stan zur Berlinale, wo sein Film "A Different Man" Premiere feierte. Im Mai 2024 liefen beide gemeinsam über den roten Teppich beim Filmfestival in Cannes zur Weltpremiere von Stans Donald-Trump-Biopic "The Apprentice".

Als Stan im Januar 2025 für "A Different Man" seinen ersten Golden Globe gewann, richtete er in seiner Dankesrede einen seltenen öffentlichen Gruß an seine Partnerin: "Annabelle, ich liebe dich." Ansonsten hält das Paar sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber "Vanity Fair" erklärte Stan im Mai 2025: "Es ist heutzutage wirklich schwer, irgendeine Form von Privatsphäre zu wahren. Das ist der eine Teil meines Lebens, den ich versuche, ein Stück weit für mich zu behalten."