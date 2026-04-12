Nach On-Off-Beziehung: 90210-Star AnnaLynne McCord ist verlobt

Manchmal braucht es einen zweiten Anlauf, bis es wirklich passt. Bei AnnaLynne McCord (38) und Danny Cipriani (38) war es sogar ein dritter - nach Jahren voller Auf und Abs, einer Trennung und dem Neustart als Freunde sind die beiden nun verlobt. Wie das Magazin "People" berichtete, machte der frühere britische Rugby-Profi der "Days of Our Lives"-Darstellerin bereits am ersten Weihnachtstag den Antrag - in ihrem Haus in Los Angeles, umgeben von der Familie. "Jetzt hast du mich an der Backe", verkündete McCord mit einem Ring-Emoji die Verlobung auch bei Instagram.

Die 38-Jährige schilderte dem Magazin, wie der Moment sie völlig aus der Fassung brachte: Zehn Minuten lang habe sie geweint, bevor sie überhaupt antworten konnte. Cipriani nahm es mit Humor - er soll ihr gesagt haben, dass ihr seltenes Schweigen eigentlich ein gutes Zeichen sei. Am Ende lachten alle.

Was die Geschichte besonders macht: Auch McCord selbst hatte zwischenzeitlich überlegt, die Initiative zu ergreifen. Über Thanksgiving in Arizona hatten beide - ohne voneinander zu wissen - jeweils einen Ring als Zeichen ihrer Verbundenheit gekauft. McCord soll ihren Schwestern sowie Cipriani von ihrem Plan erzählt haben, ihn zu fragen. Doch der Blick, den ihr Partner damals aufsetzte, ließ sie innehalten - und er gestand, bereits für einen Antrag während einer geplanten Kambodscha-Reise vorzusorgen.

On-and-off - und dann doch für immer

Den tatsächlichen Antrag bereitete Cipriani dann doch früher und zu Hause vor. Als McCord, die dachte, es ginge lediglich ins Kino mit dem Neffen, aufgefordert wurde, sich umzuziehen und zu schminken, ahnte sie noch nichts. Erst als sie die Treppe herunterkam, lagen überall Rosenblätter - und mitten in einem Herz aus Blüten kniete Danny Cipriani mit einem 15-Karat-Diamantring.

Die Geschichte von McCord und Cipriani begann vor rund einem Jahrzehnt über die Dating-App Raya. Einige Jahre lang führten sie eine Beziehung, die nicht zuletzt durch seine Rugby-Karriere im Ausland und ihre Drehtage in Los Angeles auf Distanz basierte - und sich laut McCord auch in einer offenen Beziehungsform niederschlug. 2020 trennten sie sich.

Im Februar 2024 fanden sie sich wieder - zunächst als Freunde, wie McCord betonte, allerdings hielt diese Absicht nach eigener Aussage nur rund 48 Stunden. Im April 2024 machten sie ihre Beziehung dann öffentlich, als Cipriani auf Instagram Fotos von sich beiden teilte. McCords Gefühle für ihn beschreibt sie gegenüber "People" mit bemerkenswerter Klarheit: Er sei ein Zuhause, von dem sie nicht gewusst habe, dass sie es brauche - und das sie sich lange nicht zugestanden habe.