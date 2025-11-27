Nach Leichenfund im Saarland: Festnahme – Tatverdächtige und Opfer stammen aus Baden-Württemberg

Nach dem Fund einer toten Frau im Saarland hat die Polizei eine 36-Jährige festgenommen. Was bisher über das mutmaßliche Gewaltverbrechen bekannt ist.
Nach dem möglichen Gewaltverbrechen an einer 30-Jährigen im saarländischen Rehlingen-Siersburg ist eine Tatverdächtige festgenommen worden. Die 36-jährige mutmaßliche Täterin sei am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Landkreis Mainz-Bingen festgenommen worden, teilte die saarländische Polizei mit. Sowohl die Tatverdächtige als auch das Opfer stammten demnach aus Baden-Württemberg.