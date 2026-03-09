Nach Landtagswahl im Südwesten: Merz gibt FDP verloren - „wird keine Rolle mehr spielen“

1 Friedrich Merz bei einem Wahlkampfauftritt vor der LAndtagswahl. (Archivbild) Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Die FDP war einmal der Lieblingskoalitionspartner der CDU. Doch nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg erklärt CDU-Chef Merz die Liberalen für politisch tot.











Das FDP-Debakel bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat aus Sicht von CDU-Chef Friedrich Merz das Schicksal der Liberalen bundesweit besiegelt. „Die FPD ist nun seit gestern endgültig sozusagen von der politischen Bühne in Deutschland verschwunden. Sie wird keine Rolle mehr spielen“, sagte Merz in Berlin nach Beratungen der Führungsgremien der CDU.