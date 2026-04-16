Nach Kritik von Dieter Bohlen: Auch Bushido ist entsetzt über Gesichtsfilter bei DSDS

Nicht nur die Fans und Dieter Bohlen stören sich an den Weichzeichnern bei "DSDS": Auch Jury-Mitglied Bushido hat die Filter-Panne bemerkt und macht seinem Ärger jetzt mit deutlichen Worten Luft.
Rapper Bushido (47) hat sich nach der Kritik von Chef-Juror Dieter Bohlen (72) in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" ebenfalls über die Gesichtsfilter bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" geärgert. Die Diskussion um übertriebene Weichzeichner läuft seit Staffelstart auf Hochtouren. Auf Social Media häuften sich die Kommentare: Zuschauer bemängelten, dass die Gesichtszüge der Juroren hinter einem sichtbaren Filter verschwimmen - besonders auffällig bei Bohlen, aber auch bei Jury-Kollege Bushido selbst. Nun hat sich der Musiker auch selbst dazu geäußert - und kein Blatt vor den Mund genommen.