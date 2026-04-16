Nach Kritik von Dieter Bohlen: Auch Bushido ist entsetzt über Gesichtsfilter bei DSDS

Nicht nur die Fans und Dieter Bohlen stören sich an den Weichzeichnern bei "DSDS": Auch Jury-Mitglied Bushido hat die Filter-Panne bemerkt und macht seinem Ärger jetzt mit deutlichen Worten Luft.

Rapper Bushido (47) hat sich nach der Kritik von Chef-Juror Dieter Bohlen (72) in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" ebenfalls über die Gesichtsfilter bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" geärgert. Die Diskussion um übertriebene Weichzeichner läuft seit Staffelstart auf Hochtouren. Auf Social Media häuften sich die Kommentare: Zuschauer bemängelten, dass die Gesichtszüge der Juroren hinter einem sichtbaren Filter verschwimmen - besonders auffällig bei Bohlen, aber auch bei Jury-Kollege Bushido selbst. Nun hat sich der Musiker auch selbst dazu geäußert - und kein Blatt vor den Mund genommen.

In dem Podcast machte ihn zunächst seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) auf die auffällige Bildbearbeitung aufmerksam. Bushido, der bürgerlich Anis Ferchichi heißt, zeigte sich anschließend alles andere als begeistert. Er habe sich beim Schminken bereits bewusst zurückgehalten - der nachträglich aufgelegte Weichzeichner war für ihn deshalb besonders schwer zu akzeptieren. "So schlimm. Die haben mich richtig vor den Bus geworfen", schimpfte er. Seine Gattin Anna-Maria sah die Sache hingegen pragmatischer: Im Fernsehen gehöre Bildbearbeitung eben dazu, alles sei dort letztlich Illusion.

Dieter Bohlen versprach bereits Besserung

Bushido ist mit seiner Verärgerung in guter Gesellschaft. Chef-Juror Dieter Bohlen hatte die Filter-Panne bereits in einem Instagram-Video thematisiert und die Verantwortung klar bei einem neuen Produktionsmitarbeiter verortet. Ein Personalwechsel hinter den Kulissen sei der Auslöser für die missglückten Aufnahmen gewesen.

Der Poptitan zeigte sich aber zuversichtlich: Ab dem Recall solle alles besser aussehen, versprach er seinen Fans. Das "DSDS"-Finale ist für den 9. Mai angesetzt.