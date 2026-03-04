Nach Kritik von Christina Applegate: Waren die Bundys eine schrecklich frauenfeindliche Familie?

Christina Applegate spricht mit deutlichen Worten über ihre schwere Zeit während "Eine schrecklich nette Familie". Wie problematisch ist die Sitcom gewesen?
Wenn in geselliger Runde über alte Filme und Serien philosophiert wird, die in dieser Form heutzutage nicht mehr gedreht werden könnten, fällt ein Name mit 100-prozentiger Sicherheit: Al Bundy - Schuhverkäufer, Dodge-Liebhaber, "Vier Touchdowns in einem Spiel"-Held. Von 1987 bis 1997, in elf Staffeln und insgesamt 259 Episoden, durfte Ed O'Neill (79) mit diebischer Freude das Ekel in "Eine schrecklich nette Familie" spielen. Ein Familienvater, der lieber in der Nacktbar als bei seinen Kindern sitzt, nicht selten mit der Einleitung "Kommt ne' fette Frau in meinen Schuhladen" von seinem Joballtag erzählt und stolzes Gründungsmitglied der (rein männlichen) Organisation "No Ma'am" ist.