Die Deutsche Filmakademie hat sich mit einem offenen Brief in die Debatte um die Zukunft der Berlinale eingeschaltet. In dem am Mittwoch veröffentlichten Statement positionieren sich die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner klar gegen politische Einflussnahme auf das renommierte Filmfestival - und für die Autonomie kultureller Institutionen. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem Schauspielerin Iris Berben, Regisseur Wim Wenders, Jurypräsident der diesjährigen Berlinale, Filmemacherin Margarethe von Trotta und Regisseur Volker Schlöndorff, aber auch Bestseller-Autor Daniel Kehlmann und der diesjährige Gewinner des Goldenen Bären, İlker Çatak.