Nach Konflikt gleich wieder alles gut: Streit mit Finneas? Für Billie Eilish ist das nur Geschwisterkram

Offenbar gab es Gerüchte, dass sich Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O'Connell komplett zerstritten haben sollen. Für die Sängerin steht fest: Die beiden können sich zwar streiten, aber fünf Minuten später ist schon alles wieder gut.
Bei Billie Eilish (24) und ihrem älteren Bruder Finneas O'Connell (28) kann es zwar richtig krachen, nachtragend scheinen aber beide nicht zu sein. Das deutet die Sängerin im Gespräch mit "Elle" an. Sie erklärt, dass die beiden zwar auch mal streiten, dass schon wenige Minuten später aber alles wieder gut ist.