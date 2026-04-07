Nach Knie- und Hüft-OP: So geht es David Hasselhoff jetzt

Nach mehreren Monaten wurde David Hasselhoff wieder fotografiert. Der "Baywatch"-Star zeigte sich bei einem Ausflug mit seiner Frau Hayley Roberts, die ihn immer wieder stützen musste. Wie jetzt bekannt wurde, erholt sich Hasselhoff aktuell von zwei Operationen.

Nachdem er vor gut einem Jahr im Flughafen von Los Angeles in einem Rollstuhl sitzend abgelichtet wurde: Neue Bilder zeigen David Hasselhoff (73) beim Wandern mit seiner Frau Hayley Roberts (45) in Calabasas im US-Bundesstaat Kalifornien. Auf den Fotos, die unter anderem der "Daily Mail" vorliegen, geht der "Baywatch"-Star an zwei Trekking-Stöcken. Die Bilder zeigen, dass seine Frau den "Knight Rider"-Star immer wieder stützt. Sie fasst ihn am Arm oder berührt seinen Rücken.

David Hasselhoff trug bei dem Ausflug ein weißes T-Shirt über einer dunklen Jogginghose. Unter einer schwarzen Schirmmütze sind seine grauen Haare zu sehen. Laut "Daily Mail" hatte sich Hasselhoff zuletzt im Juli 2025 öffentlich gezeigt.

David Hasselhoff: Operationen an Hüfte und Knie

Ein Sprecher von David Hasselhoff sagte gegenüber "Daily Mail", dass sich der Schauspieler und Musiker aktuell von zwei medizinischen Eingriffen erhole. Er sei sowohl am Knie als auch an der Hüfte operiert worden. Hasselhoff gehe es gut, gab der Sprecher zu Protokoll. Er konzentriere sich auf seine Genesung.

Im Juli hatte Hasselhoff bereits angekündigt, dass er sein Knie operativ behandeln lassen will. Die gesundheitlichen Probleme waren auch die Ursache dafür, dass Hasselhoff im Mai 2025 im Rollstuhl durch den Flughafen von Los Angeles geschoben wurde.

David Hasselhoff und Hayley Roberts sind seit 2018 verheiratet. Das Paar hatte sich sieben Jahre zuvor kennengelernt. Davor war Hasselhoff mit seiner Schauspielkollegin Pamela Bach (1963-2025) verheiratet. Mit ihr hat er zwei Töchter.