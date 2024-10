Nach Interview mit syrischem Musiker: Medienminister Liminski verurteilt Angriff auf DW-Journalist

1 Der DW-Journalist wurde nach einem Interview angegriffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Nach dem Angriff auf einen Journalisten der Deutschen Welle bei einem Konzert in Düsseldorf, hat sich der nordrhein-westfälische Medienminister geäußert.











Der nordrhein-westfälische Medienminister Nathanael Liminski (CDU) hat den Angriff auf einen Journalisten der Deutschen Welle am Freitagabend scharf verurteilt. Es sei nicht nur ein lokaler Vorfall, sondern ein Angriff auf die Pressefreiheit und Demokratie, sagte Liminski am Dienstag in Düsseldorf. Der Journalist der Deutschen Welle (DW), Adonis Alkhaled, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag nach einem Interview mit dem syrischen Musiker Al Shami in Düsseldorf nach eigenen Angaben von Securitykräften ins Gesicht geschlagen und beleidigt.