Nach Horror-Verletzung: Jonathan Klinsmann aus Klinik entlassen – und bedankt sich auch bei VfB-Fans

Im April verletzte sich Jonathan Klinsmann an der Wirbelsäule. Nun meldet sich der Torhüter bei seinen Fans und bestätigt, dass er aus der Klinik entlassen ist.

Die Gebete der VfB-Fans, die bei einem Spiel im April in der Cannstatter Kurve ein riesiges Banner mit der Aufschrift „Gute Besserung, Jonathan Klinsmann!“ hochgehalten haben, wurden erhört: Der Sohn von Jürgen Klinsmann wurde wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der Torwart des italienischen Zweitligisten Cesena FC hatte sich im April während eines Spiels in Palermo einen Bruch an der Wirbelsäule zugezogen.

Unsere Empfehlung für Sie Ehemaliger VfB-Stürmer Klinsmann dankt den VfB-Fans: „Da sind Tränen geflossen“ Nach seiner schweren Verletzung befindet sich Jonathan Klinsmann auf dem Weg der Besserung – und sein Vater Jürgen erzählt über einen bewegenden Moment. Wie dankbar der 29-Jährige für den Support seiner Fans ist, zeigt auch sein letzter Instagram-Post. „Letzter Tag im Krankenhaus“, steht unter dem Beitrag, der einige Bilder und Videos aus seiner Zeit in der Klinik für Orthopädie in Heidelberg zeigt: ein Bild mit Halskrause, ein Röntgenbild der Wirbel, gefilmte Trainingseinheiten und das Bild des rot-weißen Banners aus der Cannstatter Kurve. „Ich gehe mit vielem, wofür ich dankbar bin“, heißt es in seinem Post weiter, der von VfB-Spieler Maximilian Mittelstädt mit einem Herz versehen wurde.

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Jonathan Klinsmann schrieb nicht nur über seine Genesung: Er informierte seine Fans auch über seine Horrorverletzung am 20. April auf Instagram. „Leider endete meine Saison am Samstag. Während des Spiels erlitt ich einen Wirbelbruch, der mich für einige Zeit außer Gefecht setzen wird“, schrieb er damals auf seinem Profil. Dazu veröffentlichte er mehrere Bilder, die ihn vor und nach dem verhängnisvollen Zusammenprall mit einem gegnerischen Spieler zeigen.

Mit einem großen Banner schickten die VfB-Fans Genesungswünsche an Jonathan Klinsmann. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Auch Vater Jürgen Klinsmann hatte sich damals in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt zu Wort gemeldet. „Ich denke, dass sich jeder vorstellen kann, was es bedeutet, wenn man eine solche Nachricht als Eltern erfährt und dann noch die Bilder sieht, wie der Sohn vom Platz getragen wird. Und das alles aus einer Entfernung von mehr als 10.500 Kilometern.“ Der Ex-Nationalspieler befand sich zu diesem Zeitpunkt in den USA, während sein Sohn beim Auswärtsspiel in Palermo war. „Natürlich möchte man in einer solchen Situation sofort zu seinem Kind“, so Klinsmann. Beim Auswärtsspiel in Palermo zog dich der Sohn des Ex-Profifußballers seine Horrorverletzung zu.IMAGO/IPA Sport /Federico Serra/IPA Sport

Erst im vergangenen Jahr war Jonathan Klinsmann mit seinem Verein FC Cesena in die italienische Serie B aufgestiegen und hatte es zur aktuellen Saison erstmals zur Nummer eins zwischen den Pfosten geschafft. Die Saison schloss der Club auf Platz elf der Tabelle ab.