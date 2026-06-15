Nach Helikopterabsturz: Weggefährten trauern um Sänger Oliver Tree

Der Musiker Oliver Tree ist mit nur 32 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz in Brasilien gestorben. Weggefährten wie KSI und seine Ex-Freundin Melanie Martinez nehmen öffentlich Abschied.

Der Tod von Oliver Tree (1993-2026) erschüttert die Musikwelt. Der US-amerikanische Sänger und Songwriter starb im Alter von 32 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz in Brasilien. Zwei Helikopter waren am Sonntagmorgen über Rio de Janeiro kollidiert, sämtliche sechs Insassen beider Maschinen kamen dabei ums Leben. Auch der argentinische, 23-jährige YouTuber Gaspi ist unter den Opfern. Eine der Maschinen stürzte in der westlichen Zone der Stadt in ein Autohaus und löste einen Brand aus, der später gelöscht werden konnte. Die Behörden haben eine Untersuchung zur Ursache des Zusammenstoßes eingeleitet.

KSI: "Du solltest noch hier sein" Als einer der Ersten meldete sich laut "The Independent" der YouTuber und Musiker KSI zu Wort, der mit Tree den Song "Voices" aufgenommen hatte. Auf der Plattform X fand er bewegende Worte: "Ich kann es nicht fassen, dass ich das hier schreiben muss. Du bist erst 32. Du solltest noch hier sein. Du hattest noch so viel Leben vor dir." Tree sei eine Legende und werde "immer eine Legende bleiben". Sein Schlusssatz: "Ich liebe dich, Bruder."

Tree war erst wenige Wochen zuvor auf seine ehrgeizige "World's First World Tour" gegangen, die ihn auf allen sieben Kontinenten auftreten lassen sollte. Der Tourneeplan umfasste mehr als 70 Konzerte in 30 Ländern. Am 4. Juni hatte er noch in Buenos Aires gespielt, einen Tag vor dem Unglück teilte er ein Video, das ihn beim Fußballspielen in einem brasilianischen Wohnviertel zeigte.

Melanie Martinez verabschiedet einen "wahren Künstler"

Auch seine frühere Partnerin Melanie Martinez (31) brach ihr Schweigen. In ihrer Instagram-Story schrieb die Sängerin, sie sei "heute völlig am Ende". Es sei schwer zu begreifen, dass jemand, mit dem man "eine so prägende und wichtige Zeit seines Lebens geteilt" habe, plötzlich nicht mehr da sei. Sie würdigte seine Hingabe an die Kunst und sein ansteckendes Lachen: "Er hatte ein so gutes Herz und war in jeder Hinsicht ein wahrer Künstler."

Martinez und Tree waren von 2019 an liiert. 2021 bestätigte sie, dass sich beide bereits eine Weile zuvor getrennt hatten, das Verhältnis aber freundschaftlich geblieben sei. Zum Abschied schrieb sie: "Ruhe in Frieden, Oliver. Ich weiß, du bringst die Engel zum Lachen."

Sein Testament: Kein Cent für die Familie

Besondere Aufmerksamkeit erhält nun ein Interview, das Tree wenige Wochen vor seinem Tod gegeben hatte. In der "Zach Sang Show" im April sprach er offen über sein Testament. Demnach soll seine Familie nichts erben. Der unverheiratete und kinderlose Sänger begründete dies damit, dass er den durch seine Musik erwirtschafteten Reichtum nicht als sein Eigentum betrachte.

Stattdessen wolle er sein Vermögen an andere Kunstschaffende zurückgeben. Dafür habe er eine Stiftung mit dem Namen "Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses" gegründet, die sein zu Lebzeiten verdientes wie auch posthum erwirtschaftetes Geld verteilen solle. Ein Komitee von Weggefährten solle über die Mittelvergabe entscheiden.

Brit-Award-Nominierung und ein Weltrekord

Bekannt wurde Tree vor allem durch seinen Hit "Miss You", den er gemeinsam mit dem deutschen Produzenten Robin Schulz aufnahm. Der Song erreichte Platz drei der britischen Singlecharts und brachte ihm 2024 eine Brit-Award-Nominierung in der Kategorie bester internationaler Song ein. Abseits der Musik hielt der Künstler zudem einen Guinness-Weltrekord: 2020 baute er den größten Tretroller der Welt (4,16 mal 3,13 Meter).