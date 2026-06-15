Nach Helikopterabsturz: Weggefährten trauern um Sänger Oliver Tree

Der Musiker Oliver Tree ist mit nur 32 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz in Brasilien gestorben. Weggefährten wie KSI und seine Ex-Freundin Melanie Martinez nehmen öffentlich Abschied.
Der Tod von Oliver Tree (1993-2026) erschüttert die Musikwelt. Der US-amerikanische Sänger und Songwriter starb im Alter von 32 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz in Brasilien. Zwei Helikopter waren am Sonntagmorgen über Rio de Janeiro kollidiert, sämtliche sechs Insassen beider Maschinen kamen dabei ums Leben. Auch der argentinische, 23-jährige YouTuber Gaspi ist unter den Opfern. Eine der Maschinen stürzte in der westlichen Zone der Stadt in ein Autohaus und löste einen Brand aus, der später gelöscht werden konnte. Die Behörden haben eine Untersuchung zur Ursache des Zusammenstoßes eingeleitet.