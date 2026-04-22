Nach fünf Eingriffen: Lindsey Vonn plant Urlaub vor der nächsten Operation

Fünf Operationen nach ihrem Sturz bei den Olympischen Winterspielen und eine weitere steht noch bevor. Doch Ski-Legende Lindsey Vonn blickt nach vorne: Der Sommerurlaub ist bereits gebucht, Tauchen und Kitesurfen sind geplant.
Ski-Legende Lindsey Vonn (41) blickt nach schwierigen Monaten wieder optimistischer in die Zukunft. "Es waren definitiv harte zwei Monate, aber ich habe das Gefühl, dass ich zuletzt einige schöne Meilensteine erreicht habe und meinem alten Leben immer näher komme", sagte die Ski-Olympiasiegerin dem US-Magazin "People". Seit ihrem Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026, bei dem sie sich das linke Bein schwer verletzt hatte, hat Vonn bereits fünf Operationen hinter sich gebracht. Ein sechster Eingriff ist für den Herbst geplant.