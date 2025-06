Nach Fischsterben in der Metter: Gülle-Unfall in Sersheim – Angler wollen auf Schadensersatz klagen

Gülle-Unfall in Sersheim – Angler wollen auf Schadensersatz klagen

Nach Fischsterben in der Metter

Manfred Peter will, dass in der Metter wieder Fische schwimmen.

Nach dem Fischsterben in der Metter wollen Angler neue Fische züchten. Muss der Betreiber der Biogasanlage für die Kosten aufkommen?











Nach einem Gülle-Unfall an der Metter in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) wurde die Fischpopulation im Fluss fast vollständig ausgelöscht. „Von alleine regeneriert sich der Fluss aber nicht“, sagt Manfred Peter. Gemeinsam mit seinen Vereinskollegen will der Vorsitzende des Angelsportvereins Bietigheim/Enz Fische nachzüchten und wieder aussetzen. Doch das Vorhaben ist teuer. Der Verein prüft deshalb eine Klage auf Schadensersatz.