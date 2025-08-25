Nach Festnahme: Lil Nas X wegen Körperverletzung von Polizeibeamten angeklagt

Lil Nas X muss sich wegen dreifacher Körperverletzung von Polizeibeamten vor Gericht verantworten. Der US-Rapper war vergangene Woche halbnackt auf einer Straße in Los Angeles aufgegriffen worden.

Dem US-Rapper Lil Nas X (26) drohen ernste juristische Konsequenzen. Gegen den 26-Jährigen, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, ist wegen mutmaßlich dreifacher Körperverletzung von Polizeibeamten Klage vor Gericht eingereicht worden. Die Vorwürfe entstanden nach seiner bizarren Festnahme am vergangenen Donnerstagmorgen in Studio City, Los Angeles.

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wurde der Künstler dabei gefilmt, wie er in den frühen Morgenstunden fast nackt die Ventura Boulevard entlang lief. Lediglich Unterwäsche und weiße Cowboystiefel bedeckten seinen Körper. Augenzeugen beschrieben sein Verhalten als wirr und orientierungslos.

Erst Krankenhaus, dann Gefängnis

Nach der Verhaftung brachten Rettungskräfte Hill zunächst in ein Krankenhaus, da der Verdacht einer Überdosis bestand, wie Polizeiquellen bestätigten. Nach seiner Entlassung aus der Klinik wurde er ins Valley Jail in Van Nuys gebracht, wo er das Wochenende verbringen musste. Ursprünglich war er wegen Behinderung der Polizei festgenommen worden.

Die Anklagen wurden inzwischen ausgeweitet. Neben der Körperverletzung gegen Polizeibeamte wird ihm auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Je nach den genauen Umständen seiner Festnahme könnten die Anklagen als Verbrechen oder Vergehen eingestuft werden. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr sowie eine Geldstrafe.

Gesundheitliche Probleme häufen sich

Der Vorfall reiht sich in eine Serie gesundheitlicher Probleme ein, die Lil Nas X in diesem Jahr plagten. Im April teilte der Rapper, der mit seinem Hit "Old Town Road" weltberühmt wurde, auf Social Media mit, dass er unter einer teilweisen Gesichtslähmung leide. Einen Monat später musste er seinen geplanten Hauptauftritt beim Outloud Pride Music Festival in West Hollywood absagen.

Laut Quellen waren damals psychische Probleme der Grund für die Absage. Das Festival erklärte in einer offiziellen Mitteilung: "Wir stehen in engem Kontakt mit Lil Nas X und seinem Team bezüglich eines andauernden medizinischen Problems." Der Rapper selbst betonte damals: "Nach meinem kürzlichen Krankenhausaufenthalt muss ich - wie alle von euch - meine Gesundheit priorisieren und wieder zu 100 Prozent gesund werden."