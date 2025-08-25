Nach Festnahme: Lil Nas X wegen Körperverletzung von Polizeibeamten angeklagt

Lil Nas X muss sich wegen dreifacher Körperverletzung von Polizeibeamten vor Gericht verantworten. Der US-Rapper war vergangene Woche halbnackt auf einer Straße in Los Angeles aufgegriffen worden.
Dem US-Rapper Lil Nas X (26) drohen ernste juristische Konsequenzen. Gegen den 26-Jährigen, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, ist wegen mutmaßlich dreifacher Körperverletzung von Polizeibeamten Klage vor Gericht eingereicht worden. Die Vorwürfe entstanden nach seiner bizarren Festnahme am vergangenen Donnerstagmorgen in Studio City, Los Angeles.