Nach Erkrankung der Comedy-Partnerin: Wie sieht Doris Reichenauer die Zukunft von Dui do on de Sell?

Wie sieht Doris Reichenauer die Zukunft von Dui do on de Sell?

1 Doris Reichenauer tourt nun als Solokünstlerin. Foto: Morlok

Die schwer erkrankte Petra Binder will zurück zu Dui do on de Sell. Doch zum Ende des Jahres löst das Schwaben-Duo die gemeinsame Firma, eine GbR, auf. Ist das ein Abschied für immer? Wir sprachen darüber mit Doris Reichenauer, die nun alleine auftritt.











Dui do isch nu alloi. Die schwäbischen Fans des Duos, das seit 22 Jahren gemeinsam auftritt, sind in Sorge. Den Nichtschwaben sei gesagt, was das übersetzt heißt: „Die da“ ist nun allein. „Die da“ heißt Doris Reichenauer, die alleine touren muss, weil de Sell, also „die andere“, nämlich Petra Binder, schwer erkrankt ist.