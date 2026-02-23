Der N‑Wort-Ausbruch eines Tourette-Aktivisten bei den BAFTA-Awards 2026 sorgt für Empörung. Schauspieler Jamie Foxx, Delroy Lindo und Wendell Pierce äußerten sich nun zu dem Vorfall und kritisierten sowohl die BAFTA-Verantwortlichen als auch die Entschuldigung des Senders BBC.
Die BAFTA-Awards wurden in diesem Jahr durch eine hochemotionale Debatte um einen rassistischen Ausruf überschattet: Während die "Blood & Sinners"-Co-Stars Michael B. Jordan (39) und Delroy Lindo (73) auf der Bühne standen, um die Kategorie "Beste visuelle Effekte" zu präsentieren, hallte das N-Wort aus dem Zuschauerraum durch den Saal. Urheber des Ausrufs war der Tourette-Aktivist John Davidson (54).