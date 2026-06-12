Nach der Trennung 2024: Rumer Willis bekommt Hauptsorgerecht für ihre Tochter

Im Sorgerechtsstreit hat Rumer Willis (37) einen entscheidenden Etappensieg errungen. Einem Bericht des US-Magazins "People" zufolge, dem Gerichtsdokumente vorliegen, wurde der 37-jährigen Tochter von Bruce Willis (71) und Demi Moore (63) das primäre Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre dreijährige Tochter Louetta zugesprochen. Das gemeinsame Kind mit ihrem Ex-Partner Derek Richard Thomas (33) lebt damit fortan hauptsächlich bei der Mutter.

Das Sorgerecht, also das Recht über grundlegende Entscheidungen im Leben des Kindes, teilen sich beide Elternteile weiterhin. Darüber hinaus ordnete das Gericht für beide eine sogenannte Sorgerechts-Evaluation an. Thomas erhält dem Urteil zufolge ab dem 20. Juni Umgangsrecht - zunächst an jedem zweiten Wochenende. In einer ersten Phase werden diese Besuche von einer Nanny aus Willis' Haushalt begleitet und überwacht. Ab August soll der Umgang auf unbeaufsichtigte Übernachtungen ausgeweitet werden. Beide Elternteile wurden zudem verpflichtet, eine Co-Parenting-Beratung zu absolvieren und ihre Kommunikation über eine entsprechende App zu führen.

Thomas' Anwalt Mike Kretzmer äußerte sich gegenüber "People" zur Entscheidung: "Mr. Thomas ist sehr zufrieden mit der vorläufigen Feststellung des Gerichts in der Sorgerechtsfrage. Der Richter hat sich auf die wesentlichen Punkte konzentriert und die vorgelegten Beweise sorgfältig abgewogen. Wir freuen uns, dass das Gericht eine Sorge- und Besuchsregelung getroffen hat, die Mr. Thomas eine solide und bedeutungsvolle Möglichkeit bietet, seine Beziehung zu seiner Tochter Louetta wiederherzustellen und zu vertiefen." Man freue sich darauf, vor Gericht weitere Belege dafür vorzulegen, dass Thomas "ein liebevoller, engagierter und hingebungsvoller Vater" sei. Eine Sprecherin von Willis ließ eine Anfrage von "People" zunächst unbeantwortet.

Schwere gegenseitige Vorwürfe

Der Weg zu diesem Urteil war von harten gegenseitigen Anschuldigungen geprägt. Im Mai hatte Willis in Gerichtsdokumenten, die "People" vorlagen, Thomas schwere Vorwürfe gemacht. Sie beschrieb darin ein anhaltendes Muster von emotionalem Missbrauch, das bereits vor der Trennung im Jahr 2024 begonnen habe - und das sich häufig vor dem gemeinsamen Kind ereignet haben soll. Das Verhalten des Ex-Partners habe das Mädchen "traumatisiert" und zum Weinen gebracht, weshalb Willis Übernachtungen ohne eine gerichtlich angeordnete Begutachtung strikt ablehnte. Auch die Anwesenheit von Thomas' inzwischen neuer Verlobter während seiner Besuchszeiten bereite ihr Sorgen, da er angeblich eine "Geschichte von Streitereien in Beziehungen, auch vor dem Kind", habe.

Thomas wies die Vorwürfe in einer eigenen Erklärung zurück. Er habe in keiner Form häusliche Gewalt ausgeübt, auch nicht in Form von Nötigung oder einschüchterndem Verhalten. Die Beziehung sei zwar ungesund gewesen und habe deshalb zu Recht geendet, sei aber keineswegs von Gewalt oder Einschüchterung geprägt gewesen. Die Trennung sei eine gemeinsame Entscheidung im beidseitigen Interesse gewesen. Die Vorwürfe Willis' erklärte er damit, dass sie von der offensichtlichen Zuneigung Louettas zu seiner Verlobten "verärgert" sei.

Willis und Thomas hatten ihre Beziehung im August 2024 offiziell für beendet erklärt. Zusammen gewesen waren sie seit 2022; im Dezember desselben Jahres hatten sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Tochter Louetta Isley Thomas Willis kam am 18. April 2023 zur Welt.