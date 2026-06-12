Nach der Trennung 2024: Rumer Willis bekommt Hauptsorgerecht für ihre Tochter

Ein Gericht hat Rumer Willis das primäre Sorgerecht für ihre dreijährige Tochter Louetta zugesprochen. Ex-Partner Derek Richard Thomas erhält Besuchsrecht.
Im Sorgerechtsstreit hat Rumer Willis (37) einen entscheidenden Etappensieg errungen. Einem Bericht des US-Magazins "People" zufolge, dem Gerichtsdokumente vorliegen, wurde der 37-jährigen Tochter von Bruce Willis (71) und Demi Moore (63) das primäre Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre dreijährige Tochter Louetta zugesprochen. Das gemeinsame Kind mit ihrem Ex-Partner Derek Richard Thomas (33) lebt damit fortan hauptsächlich bei der Mutter.