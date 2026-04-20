Der VfB sollte die Sonntagspartie in München schnell abhaken. Denn in den kommenden Wochen entscheidet sich, ob das Team auch die ganz großen Ziele erreichen kann.
Es war eine Meisterfeier quasi im Vorbeigehen für den FC Bayern München. Luis Diaz hielt in den Katakomben der Arena in Fröttmaning eine Meisterschale aus Pappe in die Luft, der Trainer Vincent Kompany wollte sich am Abend noch ein Gläschen Rotwein gönnen – und der FCB-Präsident Herbert Hainer freute sich über eine Mannschaft, „die in dieser Saison so extrem viel Spaß macht.“