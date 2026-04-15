Nach Confessions on a Dancefloor: Madonna kündigt neues Album Confessions II für Juli an

Fast genau 20 Jahre nach "Confessions on a Dancefloor" meldet sich Madonna mit einem Nachfolgealbum zurück. "Confessions II" erscheint am 3. Juli - und knüpft thematisch und musikalisch direkt an den Grammy-Gewinner von 2005 an.
Madonna (67) kehrt auf den Dancefloor zurück. An diesem Mittwoch gab die Queen of Pop die offizielle Ankündigung ihres neuen Albums "Confessions II" bekannt, das am 3. Juli erscheint. Es ist das erste Studioalbum der Sängerin seit "Madame X" aus dem Jahr 2019 - und eine direkte Fortsetzung ihres wohl einflussreichsten Dance-Werks.