Nach Confessions on a Dancefloor: Madonna kündigt neues Album Confessions II für Juli an

Fast genau 20 Jahre nach "Confessions on a Dancefloor" meldet sich Madonna mit einem Nachfolgealbum zurück. "Confessions II" erscheint am 3. Juli - und knüpft thematisch und musikalisch direkt an den Grammy-Gewinner von 2005 an.

Madonna (67) kehrt auf den Dancefloor zurück. An diesem Mittwoch gab die Queen of Pop die offizielle Ankündigung ihres neuen Albums "Confessions II" bekannt, das am 3. Juli erscheint. Es ist das erste Studioalbum der Sängerin seit "Madame X" aus dem Jahr 2019 - und eine direkte Fortsetzung ihres wohl einflussreichsten Dance-Werks.

Für das Projekt holte Madonna ihren langjährigen Weggefährten Stuart Price zurück ins Studio. Price hatte bereits "Confessions on a Dancefloor" (2005) produziert - das Album, das in Deutschland dreifach Platin erreichte, auf Platz eins der Charts kletterte und bei den Grammys als bestes Electronic/Dance Album ausgezeichnet wurde. Der Hit "Hung Up" stürmte damals die Charts weltweit, auch die Single "Sorry" wurde zum Klassiker.

Das Albumcover zeigt Madonna auf einem großen Lautsprecher sitzend, mit einem Schleier vor dem Gesicht. Die Pose erinnert an das Artwork des Originals von 2005.

Der Dancefloor als spiritueller Raum

Mit dem neuen Album verfolgen Madonna und Price nach eigener Aussage ein klares künstlerisches Konzept. In einem sogenannten Manifest, das die beiden gemeinsam formulierten, heißt es sinngemäß: Tanzen, Feiern und das körperliche Erleben von Musik seien zutiefst spirituelle Praktiken - seit Jahrtausenden ein Teil der menschlichen Erfahrung. Der Dancefloor sei kein gewöhnlicher Ort, sondern ein ritueller Raum, in dem Klang, Licht und Vibration die Wahrnehmung verändern und das Ego auflösen.

Diesen Gedanken bringt Madonna auch in einem bereits veröffentlichten Videoteaser zum Ausdruck, in dem sie über einem pulsierenden Beat spricht: Auf dem Dancefloor, so sagt sie, fühle sie sich frei - befreit von Erwartungen und Rollen, die das Leben von ihr fordert.