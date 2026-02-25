Nach ASB-Kündigung: Stuttgarter Schule im Notfallmodus – wie der Unterricht jetzt abläuft

Die Helene-Schoettle-Schule in Bad Cannstatt ist am stärksten von der Kündigung des Schulbegleitungsträgers ASB betroffen. Wie läuft der Unterricht jetzt? Ein Besuch vor Ort.
Der Morgenkreis der Neptunklasse der Helene-Schoettle-Schule in Bad Cannstatt beginnt mit einem harmlosen Lied: „Hallo, schön, dass Du heute da bist“, schallt es aus einer Box. Doch angesichts der Situation wirkt es seltsam. Normalerweise sind sie zu acht im Morgenkreis, an diesem Vormittag sitzen vier Kinder da. Die anderen sind zu Hause. Nicht, weil sie krank sind, sondern weil sie keine Schulbegleitungen haben, seit die Stadt Stuttgart dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Stuttgart fristlos gekündigt hat. Die Stühle der Fehlenden sind hochgestellt auf den Tischen.