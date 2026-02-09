150 Schulbegleitungen des ASB Stuttgart sind seit Donnerstag freigestellt, darunter Daniela F.. Sie sorgt sich nun um ihren Schützling. Am Dienstag protestiert sie im Rathaus.
Dass sie nicht mehr zur Arbeit kommen kann, hat Daniela F. nur durch Zufall erfahren. Normalerweise schaut sie selten in ihr E-Mail-Postfach, sie muss es beruflich nicht nutzen. Am Donnerstagmorgen entdeckte sie eine Nachricht ihres Arbeitgebers ASB Stuttgart vom Abend zuvor: „Einsatz an Schulen bis auf Weiteres ausgesetzt“. Ihre erste Reaktion: „Ich dachte, das ist ein schlechter Scherz.“