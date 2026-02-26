Nach Anzeige wegen Nötigung: Polizei prüft Vorfall mit Hagels Wahlkampfbus

Dichtes Auffahren und Lichthupe: ein Unternehmer fühlte sich auf der Autobahn vom Fahrzeug des CDU-Vormanns genötigt. Noch weiß die Polizei nicht, wer am Steuer saß.
Ein Vorfall mit dem Wahlkampf-Kleinbus des CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel auf der Autobahn A 8 beschäftigt die Polizei in Pforzheim. Nach einer online erstatteten Strafanzeige prüft sie den Anfangsverdacht der Nötigung im Straßenverkehr, wie ein Sprecher unserer Zeitung mitteilte. Der Geschädigte gebe an, das fragliche Fahrzeug sei „unter anderem dicht aufgefahren“. Bei den Ermittlungen der für die Autobahn zuständigen Gruppe der Verkehrspolizeidirektion gehe es insbesondere darum, wer das Fahrzeug gelenkt habe. Derzeit lasse sich noch nicht absehen, wann sie abgeschlossen würden und der Vorgang der Staatsanwaltschaft vorgelegt werde.