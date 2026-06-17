Nach rund acht Jahren als Paar haben Tennisprofi Casper Ruud und Maria Galligani auf Mallorca geheiratet. Ein ganz besonderer Gast war dabei: die im Januar geborene Tochter der beiden. Der Norweger konnte beim Einzug der Braut seine Tränen kaum zurückhalten.
Tennisprofi Casper Ruud (27) und seine langjährige Partnerin Maria Galligani sind verheiratet. Das Paar gab sich auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca das Jawort - knapp acht Jahre, nachdem die beiden zusammengekommen waren. Das berichtet das Magazin "Vogue".