Nach rund acht Jahren als Paar haben Tennisprofi Casper Ruud und Maria Galligani auf Mallorca geheiratet. Ein ganz besonderer Gast war dabei: die im Januar geborene Tochter der beiden. Der Norweger konnte beim Einzug der Braut seine Tränen kaum zurückhalten.

Tennisprofi Casper Ruud (27) und seine langjährige Partnerin Maria Galligani sind verheiratet. Das Paar gab sich auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca das Jawort - knapp acht Jahre, nachdem die beiden zusammengekommen waren. Das berichtet das Magazin "Vogue".

Mit dabei war ein ganz besonderer Gast: die gemeinsame Tochter, die Ende Januar zur Welt kam. Dass das Kind bei der Zeremonie an ihrer Seite sein würde, hatten Ruud und Galligani gezielt eingeplant. "Schon bevor wir uns verlobten, hatten wir angefangen, von einer Familie zu träumen. Deshalb haben wir versucht, alles so abzustimmen, dass das Kind, von dem wir geträumt hatten, bei der Zeremonie dabei sein konnte", erklärte das Paar der "Vogue". Geboren am 30. Januar 2026, sei die Tochter "der jüngste und zugleich wichtigste Gast" der Feier gewesen.

Tränen beim Einzug der Braut

Für Ruud wurde der Moment, als seine Partnerin an der Seite ihres Vaters auf ihn zukam, zur emotionalen Belastungsprobe. "Ich war ziemlich nervös, bevor ich hinausging. Als ich Maria auf mich zukommen sah, fiel es mir schwer, die Tränen zurückzuhalten", schilderte der Norweger der "Vogue". "Ich fühlte mich gerührt, dankbar, glücklich - alles auf einmal." Nach dem Austausch der Eheversprechen verließ das frischvermählte Paar den Trauort zu den Klängen von "Ain't No Mountain High Enough" von Marvin Gaye und Tammi Terrell.

Mehrtägige Feier mit Tennis-Note

Die Hochzeitsfeierlichkeiten erstreckten sich laut "Vogue" vom 11. bis zum 14. Juni im Grand Hotel Son Net und umfassten eine Willkommensparty, einen Sporttag sowie eine vom Tennis inspirierte Gartenparty. "Wir wollten eine Hochzeit voller Leben und Liebe, bei der unsere Gäste einen Einblick in die Liebe bekommen, die wir füreinander empfinden - und sie mit uns teilen", sagte Galligani dem Magazin. Für die Zeremonie trug die Braut ein maßgefertigtes Kleid des norwegischen Designers Ove Harder Finseth, Ruud erschien in einem maßgeschneiderten Smoking des Osloer Schneiders Skabo.

Lange Beziehung abseits des Rampenlichts

Ruud und Galligani sind seit 2018 ein Paar. Im November 2024 hatte der Tennisstar auf Instagram seine Verlobung publik gemacht, im September 2025 folgte die Nachricht über die erste Schwangerschaft. Galligani hält sich bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. "Was die sozialen Medien angeht, will sie das einfach nicht. Sie möchte ihr eigenes Leben führen und vor allem ihr Privatleben selbst bestimmen", hatte Ruud laut "People" 2024 im Gespräch mit "We Are Tennis" über die Zurückhaltung seiner Partnerin gesagt.

Mallorca hat für das Paar eine besondere Bedeutung: Auf der Insel hatten Ruud und Galligani ihre Beziehung einst offiziell gemacht. "Wir sind seither viele Male zurückgekehrt, sowohl beruflich als auch im Urlaub", sagte Galligani der "Vogue". Ihr gemeinsames Fazit zur Hochzeit fiel entsprechend euphorisch aus: Es habe sich "wirklich wie das beste Wochenende unseres Lebens" angefühlt.