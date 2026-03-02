Nach Abfindung bei Bosch: „Eine ganz neue Welt“ – aus der Produktion in die Pensionsleitung

Nach rund zwei Jahrzehnten bei Bosch geht Yunus Gebeci mit der Abfindung und leitet nun eine Pension. Er ist vom Konzern enttäuscht – und sieht die Chance in der für ihn neuen Branche.
21 Jahre lang hat Yunus Gebeci für Bosch in Leinfelden-Echterdingen gearbeitet. Heute sitzt er in der Lobby seiner Pension FlyInn und erzählt davon. Zuletzt sei er bei der Hubstange gewesen. Die ist in Stichsägen verbaut. Er habe auf einen Hundertstel Millimeter genau geschweißt und eingestellt. „Und jetzt machst du hier Betten“, sagt er über sich selbst und lacht. „Das ist schon ein Unterschied.“