Mythos oder Wahrheit?: Zwei Liter? So viel Wasser braucht der Körper bei Hitze wirklich

Zwei Liter Wasser am Tag - diese Regel kennt fast jeder. Doch der tatsächliche Flüssigkeitsbedarf hängt von Temperatur, Bewegung und Ernährung ab. Wer zu viel Wasser trinkt, riskiert sogar gesundheitliche Probleme. Worauf es bei Hitze wirklich ankommt.
Sobald die Temperaturen steigen, taucht sie überall wieder auf: die berühmte "Zwei-Liter-Regel". Viele Menschen versuchen im Sommer krampfhaft, möglichst viel Wasser zu trinken - oft aus Angst, zu wenig Flüssigkeit aufzunehmen. Doch so einfach ist es nicht. Denn wie viel Wasser der Körper wirklich braucht, hängt von mehreren Faktoren ab - etwa Temperatur, Bewegung, Körpergröße oder Ernährung.