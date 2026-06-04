Mythos oder Wahrheit?: Zwei Liter? So viel Wasser braucht der Körper bei Hitze wirklich

Zwei Liter Wasser am Tag - diese Regel kennt fast jeder. Doch der tatsächliche Flüssigkeitsbedarf hängt von Temperatur, Bewegung und Ernährung ab. Wer zu viel Wasser trinkt, riskiert sogar gesundheitliche Probleme. Worauf es bei Hitze wirklich ankommt.

Sobald die Temperaturen steigen, taucht sie überall wieder auf: die berühmte "Zwei-Liter-Regel". Viele Menschen versuchen im Sommer krampfhaft, möglichst viel Wasser zu trinken - oft aus Angst, zu wenig Flüssigkeit aufzunehmen. Doch so einfach ist es nicht. Denn wie viel Wasser der Körper wirklich braucht, hängt von mehreren Faktoren ab - etwa Temperatur, Bewegung, Körpergröße oder Ernährung.

Warum der Flüssigkeitsbedarf bei Hitze steigt Der Körper reguliert seine Temperatur vor allem über das Schwitzen. Verdunstet Schweiß auf der Haut, kühlt das den Körper ab. Dabei verliert der Organismus allerdings Flüssigkeit und Elektrolyte wie Natrium.

Je heißer es ist und je mehr man sich bewegt, desto höher wird deshalb der Flüssigkeitsbedarf. Besonders relevant wird das bei Sport und körperlicher Aktivität, langen Aufenthalten in der Sonne, trockener Hitze oder Klimaanlagen, älteren Menschen und Kindern sowie Erkrankungen mit Fieber oder Durchfall.

Schon ein leichter Flüssigkeitsmangel kann sich bemerkbar machen - etwa durch Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Konzentrationsprobleme.

Reichen wirklich zwei Liter?

Die oft zitierte Empfehlung ist eher eine grobe Orientierung als eine feste Regel. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen rund 1,5 Liter Getränke pro Tag. Dazu kommt Flüssigkeit aus Lebensmitteln wie Obst, Gemüse oder Joghurt. Insgesamt nimmt der Körper laut DGE durchschnittlich etwa 2 bis 2,5 Liter Wasser täglich auf.

Bei Hitze kann der Bedarf aber deutlich steigen. Fachleute betonen deshalb: Wichtiger als starre Literzahlen ist es, auf die Signale des Körpers zu achten. Dazu gehören Durst, dunkler Urin, ein trockener Mund, Schwindel und Müdigkeit.

Kann man auch zu viel trinken?

Ja. Gerade in den sozialen Medien kursieren oft extreme Trinkempfehlungen - etwa vier oder fünf Liter täglich. Medizinisch sinnvoll ist das für die meisten Menschen jedoch nicht.

Wer in kurzer Zeit extrem viel Wasser trinkt, kann die Natriumkonzentration im Blut zu stark verdünnen. Im Extremfall kann das zu einer sogenannten Hyponatriämie führen - einer potenziell gefährlichen Elektrolytstörung.

Besonders bei langen Ausdauerbelastungen in der Hitze empfehlen Expertinnen und Experten deshalb nicht nur Wasser, sondern gegebenenfalls auch elektrolythaltige Getränke.

Was hilft dem Körper bei Hitze wirklich?

Besser regelmäßig trinken als große Mengen auf einmal: Der Körper kann Flüssigkeit besser aufnehmen, wenn sie über den Tag verteilt getrunken wird. Wasserreiche Lebensmittel wie Gurken, Wassermelonen, Erdbeeren oder Tomaten liefern zusätzlich Flüssigkeit.

Alkohol kann den Körper zusätzlich belasten und die Flüssigkeitsregulation beeinflussen. Es ist hilfreich, auch auf den Urin zu achten: Heller Urin gilt oft als Zeichen für ausreichende Hydrierung.

Besonders wichtig: Nicht erst trinken, wenn der Durst extrem wird! Gerade ältere Menschen spüren Durst oft später.