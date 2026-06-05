Mythos Bulli T1: Unterwegs in einem 60 Jahre alten Kultfahrzeug

Wernher Rager aus Bisingen auf der Schwäbischen Alb träumte schon als Bub von diesem VW Kleinbus. Heute, 40 Jahre später, hat er einen selbst restaurierten Bulli T1.

Der luftgekühlte Heckmotor blubbert bei knapp 2000 Umdrehungen pro Minute und bringt den VW Bulli T1 auf der B 27 zwischen Balingen und Hechingen mit knapp 70 Sachen gemütlich voran. Das markante Geräusch der Maschine ist unüberhörbar. Bald überholt ein Sattelschlepper den Minibus, Baujahr 1966. Der Mann am Lenkrad des T1 lächelt und sagt: „Egal, der Weg ist das Ziel.“

Später drückt Wernher Ragers, gelernter Kraftfahrzeugmechaniker und Geräteelektroniker, mal kurz das Gaspedal durch, um zu zeigen, dass er und sein Gefährt schon auch anders können. Dann erzeugt der Doppelvergaser des Vierzylinder-Boxermotors ein Geräusch, das an Vogelgezwitscher erinnert. Der Bulli wird schneller. Mit Vollgas, sagt der 53-jährige Rager, verbraucht die Maschine mehr als 20 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Volle Pulle fährt er fast nie. Bei ihm kommt der Oldtimer, der in diesem Jahr 60 Jahre alt wird, auf einen Verbrauch von zehn Litern.

Der Bus zaubert zaubert vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht

Völlig egal, welches Tempo der T1 an diesem trüben Frühlingstag fährt, immer ist ein leises, pfeifendes Windgeräusch zu hören. „Du bringst den Bus einfach nicht ganz dicht“, erklärt der Fahrer. Ständig zieht es durch irgendeine Ritze. Der Bus rollt vorbei an der Burg Hohenzollern, die von dichtem Nebel umhüllt und nur zu erahnen ist. Als eine Fußgängerin den Bulli sieht, winkt sie überschwänglich. So was passiere ihm ständig, sagt Rager. Sein Bus zaubert bei vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Immer wieder winken ihm Passanten zu oder zeigen den nach oben gerichteten Daumen.

Die Bremsen seien top, sagt Rager mit einem Augenzwinkern. Und ergänzt, dass der Fahrer nach einer satten Vollbremsung die Trommelbremsen ein paar Minuten lang schonen muss, damit sie sich wieder abkühlen können. Also lieber ganz vorsichtig weiter fahren. Noch besser: eine kleine Pause einlegen. Der Weg ist ja das Ziel.

Rager macht es nach all den Jahren noch immer glücklich, wenn er hinter der geteilten Windschutzscheibe seines T1 sitzen und über Landstraßen rollen kann. Dann wird er zum Kind mit seinem Lieblingsspielzeug. Der grün-weiße Bulli, der 60 000 bis 70 000 Euro wert sein dürfte, bleibt sein Traumauto. Nie im Leben würde er ihn verkaufen oder etwa gegen einen Porsche tauschen.

Am Anfang stand ein VW Käfer

Ein Zeitsprung in die 1980er Jahre auf der Schwäbischen Alb. Wernher aus Bisingen ist damals zwölf und hat von einem Freund seines Vaters einen kaputten VW Käfer geschenkt bekommen. Sein erstes eigenes Auto. Der Bub schraubt in fast jeder freien Minute an dem defekten Motor herum und bekommt ihn tatsächlich wieder zum Laufen. Auf einem Privatgrundstück, das der Familie gehört, darf er seinen Käfer bewegen, wie es ihm beliebt. „Ich bin damit sogar über Hügel geschanzt“, erzählt er.

Irgendwann ist der VW schließlich komplett hinüber. Der Schüler Wernher hat aber viel gelernt mit diesem Wagen. Und der Käfer hat sein Interesse an Autos erst richtig geweckt. „Schon damals als Teenager wusste ich“, erzählt Rager während der Spritztour, „dass ich eines Tages einen T1 haben werde.“

Nach der Hauptschule macht der junge Mann eine Lehre als Kfz-Mechaniker und mit 18 den Führerschein. Viele Fahrstunden benötigt Wernher Rager freilich nicht, er hat ja schon ordentlich Fahrpraxis.

Sein erstes Auto für den Straßenverkehr wird ein alter Mercedes „Strich-Acht“. Alle darauf folgenden sind dann aber Volkswagen, unter anderem ein weiterer Käfer, ein Bulli T2a, ein ausgemusterter Kübelwagen von der Bundeswehr. Ein gebrauchter T1 kostet damals 2000, maximal 5000 D-Mark. „Das war für mich viel Geld“, sagt Wernher Rager. Zu viel. Aber er hält in seinen Gedanken weiter an dem Traum fest.

Die luxuriöse Ausführung hat 23 Fenster

Was macht den T1 so besonders? Er wurde von 1951 bis 1967 produziert und verkörpert wie kaum ein anderes Fahrzeug die Wirtschaftswunderzeit nach dem Krieg. Mit dem markanten V-förmigen Frontblech sowie der geteilten Frontscheibe hatte er außerdem ein unverwechselbares Gesicht.

In den 1960er Jahren wurde der Bulli zum Symbol für Freiheit. Er war das angesagte Reiseauto für Surfer und Weltenbummler, stand für Urlaub und Abenteuer. Bei all dem immer absolut zuverlässig. Ob als Kastenwagen, als Pritschenwagen, als Kleinbus oder Campingbus, der T1 war für nahezu jeden Zweck einsatzbereit. Die luxuriöse Ausführung, der Samba-Bus mit seinen 23 Fenstern und dem Faltdach, erzielt heute mitunter sechsstellige Euro-Preise.

Wernher Rager erzählt, wie er während seiner ersten vier Lebensjahre mit seinen Eltern in einem VW Käfer auf Reisen gegangen sei. Die nächsten Autos der Eltern seien auch VW gewesen, der Typ 3 Variant zum Beispiel. „Alle mit dem Vier-Zylinder-Boxer-Motoren, für andere Autos hatte ich wenig Interesse.“ Der T1 war für ihn die Krönung – „der gleiche Motor, diese Front, überhaupt das ganze Aussehen, einfach alles“.

Dann macht Ragers Onkel, es dürfte inzwischen 30 Jahre her sein, eine Entdeckung. In Roßwangen, ein paar Kilometer von Bisingen entfernt, steht am Straßenrand ein T1 zum Verkauf. 1500 Mark. Er benachrichtigt sofort seinen Neffen, der fackelt nicht lange.

In den Papieren ist nachzulesen: Das Fahrzeug wurde zunächst von Bauamt-Mitarbeitern der Stadt Rottweil gefahren und später von einem Privatmann gekauft. Der Zweitbesitzer habe den Bulli „übel restauriert“ und dann offenbar die Lust am Wagen verloren, erzählt Rager. Der Tacho zeigt damals 79 000 Kilometer.

Die Restaurierung kostet 30.000 Euro

Während der ersten Jahre steht Ragers T1 auf einem Grundstück seines Vaters und rostet vor sich hin. Kein Geld für die Restaurierung. Als sein Vater den Transporter zu einem Hühnerhaus umfunktioniert, schreitet der Sohn ein. Das geht dann doch zu weit. Aber erst als das Landratsamt mit einem Zwangsgeld in Höhe von 1000 Euro wegen illegaler Müllentsorgung droht, kommt richtig Schwung in das T1-Projekt. Manchmal braucht es etwas Schub von außen.

Zusammen mit einem technisch versierten Kumpel macht sich Wernher Rager an den kompletten Wiederaufbau seines Oldtimers. Die beiden schrauben viele hundert Stunden an dem Auto, die zunächst kalkulierten 20 000 Euro für die Restaurierung reichen hinten und vorne nicht. Am Ende kommen mehr als 30 000 Euro zusammen, die Arbeiten ziehen sich fast vier Jahre lang hin.

Seit rund sechs Jahren sieht der T1 aus wie neu. Als hätte er erst vor ein paar Tagen das VW-Werk in Wolfsburg verlassen. Wernher Rager sagt, er und sein Kumpel hätten jedes einzelne Teil des T1 in ihren Händen gehabt, von der Nockenwelle bis zu den Zylinderköpfen. Manche Komponenten sind überholt, andere neu gekauft worden. Der Motor hat nun ein bisschen mehr Leistung als die ursprünglich 44 PS bekommen – auch wegen des Doppelvergasers.

Zunächst mag der stolze Besitzer sein „Heiligtum“, wie er sagt, am liebsten gar nicht bewegen. Bis der Kumpel ihn fragt: „Wann willst du denn fahren? Wenn du tot bist?“ Da hat er auch wieder recht. Seitdem ist Wernher Rager mit seinem Oldtimer im Alltag und im Urlaub unterwegs. Im Spätsommer werden er und seine Freundin mit ihm zwei Wochen durch Norditalien touren. Im Schlepptau haben sie dann einen Anhänger mit zwei alten Kreidler-Mopeds. Das Gespann, sagt Wernher Rager, komme jeden Berg hoch, in den Alpen mitunter halt nur mit Tempo 15. Der Weg ist das Ziel.