Mythos Bulli T1: Unterwegs in einem 60 Jahre alten Kultfahrzeug

Wernher Rager aus Bisingen auf der Schwäbischen Alb träumte schon als Bub von diesem VW Kleinbus. Heute, 40 Jahre später, hat er einen selbst restaurierten Bulli T1.
Der luftgekühlte Heckmotor blubbert bei knapp 2000 Umdrehungen pro Minute und bringt den VW Bulli T1 auf der B 27 zwischen Balingen und Hechingen mit knapp 70 Sachen gemütlich voran. Das markante Geräusch der Maschine ist unüberhörbar. Bald überholt ein Sattelschlepper den Minibus, Baujahr 1966. Der Mann am Lenkrad des T1 lächelt und sagt: „Egal, der Weg ist das Ziel.“