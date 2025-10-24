Heidi Klum heizt die Spannung an. Auf Instagram zeigt sie einen weiteren Hinweis auf ihr Halloween-Kostüm: den Abdruck ihrer Kehrseite. Eins ist klar - die Queen des gruseligen Fests will dieses Jahr nicht süß aussehen.

Heidi Klum (52) macht es weiterhin spannend. Auf Instagram hat die Modelmama mit den Worten "Fühle mich frech" nun einen weiteren Hinweis auf ihr diesjähriges Halloween-Kostüm gegeben. Im neuesten Post ist der Abdruck eines Rückens inklusive Armen und Po zu sehen. An den Schulterblättern befinden sich Öffnungen für Schrauben, was darauf schließen lässt, dass die Arme beweglich sein werden.

Der Figur nach zu urteilen, könnte es sich um Heidi Klum selbst handeln. Das graue, betonartige Material erinnert stark an den ersten Teaser, den das Model vor einer Woche veröffentlicht hatte.

Das Puzzle setzt sich zusammen

Da zeigte Klum eine Replik ihres Gesichts aus demselben Material. Jede Pore war zu sehen, Augenbrauen, Iris und Pupillen fehlten allerdings. Der neue Rücken fügt sich perfekt in dieses Bild ein und lässt erahnen: Es wird erneut ein Ganzkörperkostüm werden.

Das dürfte die Fans allerdings kaum überraschen. Nachdem Klum in den letzten Jahren ausschließlich in Ganzkörperkostümen auftrat - Wurm, Werwolf oder gruseliger Alien-Cyborg - gehören aufwendige Verkleidungen längst zu ihrem Markenzeichen. Dasselbe Niveau dürfen die Fans dieses Jahr auch erwarten, schließlich hat Klum unter den bisherigen Bildern wieder Maskenbildner Mike Marino markiert, der auch die letzten Jahre für ihre aufwendigen Kostüme verantwortlich zeichnete.

Dieses Jahr wird es gruselig

So süß wie letztes Jahr wird Klum 2025 allerdings nicht aussehen. 2024 trat sie zusammen mit ihrem Mann Tom Kaulitz (36) als Außerirdischen-Paar in E.T.-Form auf. Auf Kulleraugen und niedliche "Nach Hause telefonieren"-Gesten sollte man dieses Jahr aber nicht hoffen.

Bei Jimmy Fallon erklärte Klum bereits im August, dass sie dieses Jahr "extra hässlich" und "super gruselig" aussehen wolle. Die bisherigen Hinweise deuten darauf hin, dass sie dieses Versprechen einhalten wird. Das graue, leblose Material und die mechanischen Elemente wie die Schrauben an den Schulterblättern lassen auf eine Figur schließen, die eher an eine Statue oder Puppe erinnert.

Aufwendige Vorbereitung

Wie aufwendig Heidi Klums Halloween-Kostüme sind, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr. Wie die "New York Times" berichtete, wurden sie und Tom Kaulitz bereits ab 11 Uhr morgens für ihre E.T.-Verkleidung präpariert. Klum trug damals sogar eine Erwachsenenwindel, da ein Ausziehen während der Party zu kompliziert gewesen wäre.