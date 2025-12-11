Mutmaßlicher Rasermord: „Ich bin doch kein Mörder“ – Angehörige verlassen weinend den Gerichtssaal

Im Ludwigsburger Rasermord-Prozess sorgen die verlesenen Briefe des Angeklagten für emotionale Szenen im Gerichtssaal. Was die Zeugen über den Unfallabend berichten.
„Müssen wir uns das anhören?“, fragt eine Frau im Zuschauerraum des Stuttgarter Landgerichts empört und verlässt den Sitzungssaal. Und das ist nur der Anfang: Kurz darauf marschiert der Großteil der Freunde und Bekannten der beiden beim Unfall in Ludwigsburg am 20. März getöteten jungen Frauen aus dem Gerichtssaal. Auch die Nebenkläger halten es nicht mehr aus. Vielen laufen die Tränen über die Wangen, noch durch die geschlossenen Türen ist Schluchzen auf dem Flur zu vernehmen.