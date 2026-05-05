Mutmaßliche Amokfahrt in Leipzig: Autofahrer wird am Dienstag Haftrichter vorgeführt

In Leipzig fährt ein Autofahrer mehrere Menschen an – zwei von ihnen sterben. Ermittler gehen nicht von einem politischen Motiv aus. Nun wird der Mann einem Haftrichter vorgeführt.
Nach der mutmaßlichen Amokfahrt in Leipzig mit zwei Todesopfern und drei Schwerverletzten soll der Fahrer des Autos heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 33-Jährige deutsche Staatsbürger war am Montagabend unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Unklar ist weiterhin, in welchem Zustand sich die Schwerverletzten befinden.