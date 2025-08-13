Mutiger Einsatz in Remshalden: Jugendliche retten Leben: „Das war eine 5-Sterne-Reanimation“

Ein Mann liegt regungslos da, keine Atmung, kein Puls. Was zwei Schüler aus Remshalden dann tun, bringt selbst Profis zum Staunen.
Es ist ein heißer Junitag, als Semi Russ (17) und Filip Vrbetic (16) auf ihrem Roller durch Remshalden-Grunbach (Rems-Murr-Kreis)fahren. Fast 30 Grad zeigt das Thermometer, der Asphalt flirrt. Doch was die beiden Jugendlichen gleich erleben, lässt ihnen das Adrenalin durch den Körper schießen. Ein Mann liegt regungslos am Gehweg, das Gesicht blau angelaufen, das Hemd durchgeschwitzt, Blut an der Stirn. Daneben eine Frau, überfordert, das Handy am Ohr.