Musterklage in Berlin: Mieter erstreitet Balkonkraftwerk

Musterklage in Berlin

1 Klassischerweise sind bei einem Balkonkraftwerk zwei Solarmodule installiert. Foto: dpa/Stefan Sauer

Die Deutsche Umwelthilfe hat einen Mieter in Berlin unterstützt – und vermeldet nun Erfolg. Der Mann darf sein Balkonkraftwerk installieren, die Forderungen des Vermieters liefen ins Leere.











Link kopiert



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) feiert einen Erfolg in einem Musterverfahren vor dem Amtsgericht Köpenick: Ein Mieter aus Berlin darf nun sein Steckersolargerät am Balkon anbringen. Die Genossenschaft, bei der der Kläger mietet, soll teils überhöhte Forderungen an ihn gestellt haben, zum Beispiel, dass das Balkonkraftwerk von einer Fachkraft montiert wird oder gar dass die Feuerwehr das Projekt freigibt. Das geht aus einer Pressemitteilung der DUH hervor, die die Klage des Mieters unterstützt hatte.