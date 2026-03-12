Musste es verarbeiten: Jennifer Lopez spricht offen über die Scheidung von Ben Affleck

Jennifer Lopez traf nach der Scheidung von Ben Affleck eine radikale Entscheidung. Sie sagte ihre Tour ab und nahm sich ein ganzes Jahr Auszeit. Ihre Priorität: die Zwillinge und die eigene Heilung. So blickt sie auf das Ehe-Aus zurück.
Nach der Einreichung ihrer Scheidung von Ben Affleck (53) im August 2024 traf Jennifer Lopez (56) eine radikale Entscheidung: Sie zog die Notbremse. In einem Interview mit der US-Sendung "Nightline" sprach die Sängerin nun offen darüber, warum sie ihre Tournee absagte und ein ganzes Jahr lang bewusst pausierte. Ihr Ziel: nicht länger vor dem Schmerz weglaufen, sondern ihn verarbeiten.