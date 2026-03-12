Musste es verarbeiten: Jennifer Lopez spricht offen über die Scheidung von Ben Affleck

Jennifer Lopez traf nach der Scheidung von Ben Affleck eine radikale Entscheidung. Sie sagte ihre Tour ab und nahm sich ein ganzes Jahr Auszeit. Ihre Priorität: die Zwillinge und die eigene Heilung. So blickt sie auf das Ehe-Aus zurück.

Nach der Einreichung ihrer Scheidung von Ben Affleck (53) im August 2024 traf Jennifer Lopez (56) eine radikale Entscheidung: Sie zog die Notbremse. In einem Interview mit der US-Sendung "Nightline" sprach die Sängerin nun offen darüber, warum sie ihre Tournee absagte und ein ganzes Jahr lang bewusst pausierte. Ihr Ziel: nicht länger vor dem Schmerz weglaufen, sondern ihn verarbeiten.

Die Absage ihrer "This Is Me... Live"-Tour im Mai 2024 überraschte viele Fans. Heute erklärt Lopez, dass dieser Schritt für ihre mentale Gesundheit notwendig war. "Ich habe mich entschieden, zu Hause zu bleiben und mich dem zu stellen, was passiert war, ohne davor wegzulaufen - nicht durch Arbeit, nicht durch eine andere Person, durch gar nichts", so Lopez.

Kinder waren ihre Priorität

Statt sich in neue Projekte zu stürzen, verbrachte sie das Jahr damit, die Trennung zu reflektieren. Sie habe an einem Punkt gestanden, an dem sie sich fragen musste: "Was ist eigentlich mit dir los?" Dabei suchte sie die Schuld nicht bei anderen, sondern wollte verstehen, welche Lehren sie für sich selbst aus dieser Erfahrung ziehen kann.

Neben ihrer eigenen Heilung standen vor allem ihre 18-jährigen Zwillinge Max und Emme aus der Ehe mit Marc Anthony im Fokus. Da beide in diesem Jahr ihren Highschool-Abschluss machen und aufs College wechseln, wollte Lopez in dieser Übergangsphase voll und ganz für sie da sein. "Ich musste zu Hause bei meinen Kindern sein", betont sie. "Sie waren zu diesem Zeitpunkt die absolute Priorität."

Jennifer Lopez musste Alleinsein lernen

Das Ergebnis der Auszeit ist eine neue Einstellung zum Alleinsein. Während sie in der Vergangenheit oft von einer Beziehung in die nächste wechselte, genießt sie ihr Single-Leben heute in vollen Zügen. Auf die Frage, ob sie aktuell viel date, antwortete sie lachend: "Um Himmels willen, nein! Ich will mir gerade nichts ruinieren."

Lopez gab zu, dass das Alleinsein früher eine große Angst für sie war. "Ich wusste nicht, ob ich das kann", gestand sie. Heute fühle sie sich jedoch "gesund, glücklich und dankbar". Trotz der fehlenden Partnerschaft fühle sie sich "umgeben von Liebe" - durch ihre Familie, ihre Kinder und ihre Arbeit.

Jennifer Lopez und Ben Affleck, oft als "Bennifer" bezeichnet, belebten ihre Romanze im Jahr 2021 neu - fast zwei Jahrzehnte nach ihrer ersten geplatzten Verlobung im Jahr 2004. Die Nachricht ihrer erneuten Trennung im Sommer 2024 markierte das Ende der Beziehung. Aktuell steht Lopez für eine mehrwöchige Residenz in Las Vegas auf der Bühne.