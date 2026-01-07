Musikschulen in Baden-Württemberg: Wer bringt Kindern künftig das Musizieren bei?

Den Musikschulen im Land droht ein eklatanter Lehrermangel, sie sind dadurch existenziell gefährdet. Eine Studie hat die Gründe für den Lehrermangel untersucht.
Eigentlich ist Tübingen ja eine attraktive Stadt. Doch selbst die Tatsache, dass die Tübinger Musikschule unlängst in einen bestens ausgestatteten Neubau umziehen konnte, hat nicht dazu geführt, dass die ausgeschriebene Stelle als Blockflötenlehrer besetzt werden konnte. Eine Bewerbung habe es zwar gegeben, so der Musikschulleiter Ingo Sadewasser. Doch wäre diese wieder zurückgezogen worden.